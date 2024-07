Wczoraj Iwona Węgrowska, a dzisiaj Katarzyna Zielińska. Kolejna gwiazda postanowiła ponarzekać na Polaków i wytknąć jacy to są niedobrzy. Aktorka w rozmowie lifestyle.newseria.pl wylała sporo goryczy i dość ostro skomentowała nie tylko swoich hejterów, ale też dziennikarzy z którymi na co dzień współpracuje.

- Taka jest polskość. Dużo ludzi boi się tego, bo co powiedzą ludzie, jak to ocenią. I to jest takie marne . Kompletnie tego nie akceptuję, uczę innych żeby cieszyli się, że ktoś potrafi coś robić, że ktoś jest piękny, że trzeba się z tego cieszyć, a nie podkładać nogi. Ja rozumiem, że się zły news dobrze klika i po to to robimy .

Zobacz: "Polacy są zakłamani. Ciągle krytykują"

Katarzyna narzeka też na to, że otaczają ją paparazzi. Zapomniała jednak dodać, że sama też chętnie dzieli się tak prywatnymi momentami jak np. zdjęcia ze ślubnej sesji.

- My potrafimy wbijać szpilki negatywnymi komentarzami. Tak łatwo jest wcisnąć enter i wyrazić jakąś konkretną opinię na czyjś temat. Natomiast jakby w ich życie tak wchodzić z butami, w tych co piszą tak wszystko, tych co wchodzą z tymi aparatami nam do życia to sami byliby źli na te same sytuacje i już nie byłoby im tak fajnie.