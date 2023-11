Aktorka słynie ze swojego dużego poczucia humoru. Nic więc dziwnego, że nie bała się opublikować zdjęcia, na którym widać jej drobne niedoskonałości. Co więcej, Kasia Zielińska skomentowała je z charakterystycznym dla siebie przymrużeniem oka.

- A miało być tak pięknie. Piękne pozy do zdjęcia, ciała wygięte w nienaturalnej, ale jakże pięknej pozie, skóra błyszcząca, wysmarowana butelką nabłyszczacza, fryzury niczym z vogue’a, naturalne, niczym nie zmącone uśmiechy, no i ta wieczna młodość... Wszystko by się zgadzało, gdyby nie ten cholerny, malutki, drobniutki, złośliwy, uśmiechnięty, wyszczerzający kły... mój cellulit???????????????? Udo do wymiany. Czy to znak, żeby zrezygnować z showbizu? Bo z ciastek na pewno nie???? Dziewczyny kochane, jak żyć???? ???? - napisała Katarzyna Zielińska.