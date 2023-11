Dzień po imprezie Edyta Pazura opublikowała zdjęcie, na którym pokazuje dokładnie swoją nogę, która - według niektórych internautek - jest pokryta cellulitem.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję jej fanek. Internautki od razu pospieszyły z komplementami i zgodnie zapewniły Edytę, że nie widzą żadnej pomarańczowej skórki!

- Pani Edytko taki naciągany się nie liczy :) Pani nie ma cellulitu:)! A już po kilku ciążach to ja zazdroszczę!

- Nie ma tu cellulitu Kochana! Jakbym Ci pokazała, co to cellulit, to dopiero by można było gołym okiem ocenić

- Gdzie ten cellulit się pytam????? ???????? - można przeczytać w licznych komentarzach pod zdjęciem.