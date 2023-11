1 z 5

Ostatnio ciężarna Katarzyna Zielińska wyjechała na bajkowe wakacje - wypoczywała na pięknej wyspie Santorini. Gwiazda chętnie publikowała zdjęcia na Instagramie, które zapierały dech. Widoki były naprawdę wspaniałe, choć opisy do nich nie zrobiły wrażenia na fanach. Aktorka opisując swoje fotografie, nieustannie wspominała o tajemniczym Marianie, co zaczęło już irytować jej fanów. O co chodzi? Przeczytajcie na kolejnych stronach naszej galerii!

Zobacz: Ciężarna Katarzyna Zielińska pokazała zdjęcie w bikini! Jest niesamowite! Widać brzuszek?