Dla Kasi Zielińskiej nie liczy się, która to rocznica. Najważniejsze, że między nią a Wojciechem układa się wspaniale:

Dziś w moim życiu wyjątkowy dzień. Nasza rocznica. Nieważne która. Ważne, że RAZEM. Jak wiecie, nie mam w zwyczaju pokazywać tutaj Rodziny, ale dziś robię wyjątek, gdyż u mego boku od paru lat jest człowiek, z którym jestem szczęśliwa. I choć czasem wkurza mnie do imentu, krzyczę wtedy jak prawdziwa sądecka góralica, to przyznaję, że jest to gość, przy którym czuję się najpiękniejszą, najwspanialszą Zieliną. Który mnie wspiera, z którym dzielę każdy mój dzień, każdą moją chwilę. I z którym mam wspaniałą RODZINĘ - pisze.