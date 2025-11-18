Katarzyna Wajda, aktorka znana m.in. z serialu „Odwilż”, zdecydowała się zakończyć swoje wieloletnie małżeństwo z Mateuszem Wajdą, producentem filmowym. Para była razem przez 16 lat i doczekała się trójki dzieci. Początkowo nic nie zapowiadało rozstania – małżeństwo uchodziło za stabilne i zgodne. Jednak zaskakująco aktorka złożyła pozew rozwodowy, który wpłynął do sądu w ubiegłym roku.

Katarzyna Wajda - rozwód

Historia Katarzyny Wajdy i Mateusza Wajdy zaczęła się jeszcze podczas studiów aktorki w Szkole Filmowej w Łodzi, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Mateusz Wajda pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach filmowych – jest wnukiem scenografa Leszka Wajdy oraz stryjecznym wnukiem wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy. Po latach wspólnego życia i wychowywania dzieci, aktorka postanowiła zakończyć związek i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu.

Rozprawa rozwodowa Katarzyny Wajdy. Co wydarzyło się w sądzie?

Niedawno odbyła się kolejna rozprawa rozwodowa, na której obecni byli zarówno Katarzyna Wajda, jak i Mateusz Wajda. Według relacji dziennikarskich z portalu Pudelek początkowo aktorka wydawała się być w dobrym nastroju. Wszystko zmieniło się po wyjściu Mateusza z sali sądowej.

Atmosfera na korytarzu była napięta, aktorka nie wchodziła w interakcje z mężem, który po opuszczeniu sali sądowej wdał się w emocjonującą rozmowę z fotoreporterami – podali dziennikarze.

Podczas rozprawy przesłuchano trzech świadków wskazanych przez stronę Katarzyny Wajdy. Nie ujawniono szczegółów ich zeznań, ale ich obecność może świadczyć o poważnym charakterze toczącego się postępowania. Na razie nie wiadomo, ile jeszcze rozpraw będzie potrzebnych i kiedy zapadnie ostateczna decyzja sądu.

Bartłomiej Kotschedoff u boku Katarzyny Wajdy

Choć proces rozwodowy jeszcze się nie zakończył, Katarzyna Wajda już znalazła nową miłość. Jej partnerem jest Bartłomiej Kotschedoff – aktor, z którym miała okazję pracować na planie serialu „Odwilż”. To właśnie Bartłomiej Kotschedoff towarzyszył aktorce w drodze na jedną z rozpraw sądowych. Jak podają źródła, czekał na nią w samochodzie przed budynkiem sądu.

Pomimo złożonego pozwu i rozpoczętego procesu, Katarzyna Wajda i Mateusz Wajda formalnie wciąż są małżeństwem. Decyzja sądu w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak wynika z relacji, rozprawy rozwodowe Katarzyny Wajdy odbywają się w atmosferze silnych emocji. Para nie rozmawia ze sobą na korytarzu, a atmosfera jest wyraźnie napięta. Możliwe, że przed zakończeniem procesu potrzebne będą kolejne spotkania przed sądem. Aktorka nie komentuje publicznie przebiegu rozpraw, a jej były mąż również unika mediów.

Zobacz także: