Katarzyna Wajda świętuje wielki dzień z nowym partnerem. Pokazała zdjęcie
Po rozwodzie z Mateuszem Wajdą, Katarzyna Wajda nie traci czasu. Na Instagramie opublikowała zdjęcia ze swoim nowym partnerem. Aktorka ujawniła, że para świętuje bardzo ważny dzień.
Po szesnastu latach wspólnego życia Katarzyna Wajda zdecydowała się zakończyć swoje małżeństwo z Mateuszem Wajdą, wnukiem Leszka Wajdy. Informacja o rozwodzie aktorki odbiła się szerokim echem w mediach, tym bardziej że niemal natychmiast po rozstaniu w życiu gwiazdy pojawił się nowy mężczyzna.
Wajda nie czekała długo, by odnaleźć szczęście u boku Bartłomieja Kotschedoffa – kolegi z planu serialu „Odwilż”. Para nie kryje już swoich uczuć i coraz częściej pokazuje się razem publicznie.
Katarzyna Wajda jest już w nowym związku. Zakochała się na planie serialu
Bartłomiej Kotschedoff to aktor, który zdobył rozpoznawalność dzięki rolom w polskich produkcjach telewizyjnych. Widzowie kojarzą go m.in. z występów w serialu „Odwilż”, gdzie zagrał u boku Katarzyny Wajdy. Jak się okazuje, to właśnie na planie tej produkcji narodziło się między nimi uczucie. Ich relacja zaczęła się rozwijać już kilka miesięcy temu, a dziś nie mają oporów przed okazywaniem sobie czułości w miejscach publicznych.
Podczas premiery serialu „Odwilż” Wajda i jej nowy partner nie oddalali się od siebie na krok. Według relacji świadków, Katarzyna i Bartłomiej trzymali się za ręce i nie szczędzili sobie czułych spojrzeń. W serialu zagrali policjantów, między którymi rozwija się relacja – jak się okazuje, uczucie wyszło poza plan filmowy. Już w czerwcu byli widziani razem, również w kontekście osobistym, co tylko podsycało spekulacje o ich bliskiej relacji.
Związek Katarzyny Wajdy i Bartłomieja Kotschedoffa został oficjalnie potwierdzony nie tylko przez bliskich, ale i przez samych zainteresowanych – choć nie bezpośrednio słowami, to z pewnością gestami. Na czerwonym dywanie podczas premiery filmu „Seks dla opornych” para prezentowała się jako szczęśliwi i zakochani partnerzy.
Katarzyna Wajda świętuje urodziny nowego partnera
Największą uwagę fanów przyciągnęły jednak ostatnie zdjęcia, które Katarzyna Wajda opublikowała na swoim Instagramie z okazji urodzin Bartłomieja Kotschedoffa. Wajda podzieliła się kilkoma fotografiami wykonanymi w jednej z warszawskich kawiarni, gdzie wspólnie świętowali ten wyjątkowy dzień.
Dzisiaj obchodzi urodziny mój ulubiony polski aktor. Czy wiecie, kim jest Kotschedoff?
