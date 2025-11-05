Po szesnastu latach wspólnego życia Katarzyna Wajda zdecydowała się zakończyć swoje małżeństwo z Mateuszem Wajdą, wnukiem Leszka Wajdy. Informacja o rozwodzie aktorki odbiła się szerokim echem w mediach, tym bardziej że niemal natychmiast po rozstaniu w życiu gwiazdy pojawił się nowy mężczyzna.

Wajda nie czekała długo, by odnaleźć szczęście u boku Bartłomieja Kotschedoffa – kolegi z planu serialu „Odwilż”. Para nie kryje już swoich uczuć i coraz częściej pokazuje się razem publicznie.

Katarzyna Wajda jest już w nowym związku. Zakochała się na planie serialu

Bartłomiej Kotschedoff to aktor, który zdobył rozpoznawalność dzięki rolom w polskich produkcjach telewizyjnych. Widzowie kojarzą go m.in. z występów w serialu „Odwilż”, gdzie zagrał u boku Katarzyny Wajdy. Jak się okazuje, to właśnie na planie tej produkcji narodziło się między nimi uczucie. Ich relacja zaczęła się rozwijać już kilka miesięcy temu, a dziś nie mają oporów przed okazywaniem sobie czułości w miejscach publicznych.

Podczas premiery serialu „Odwilż” Wajda i jej nowy partner nie oddalali się od siebie na krok. Według relacji świadków, Katarzyna i Bartłomiej trzymali się za ręce i nie szczędzili sobie czułych spojrzeń. W serialu zagrali policjantów, między którymi rozwija się relacja – jak się okazuje, uczucie wyszło poza plan filmowy. Już w czerwcu byli widziani razem, również w kontekście osobistym, co tylko podsycało spekulacje o ich bliskiej relacji.

Związek Katarzyny Wajdy i Bartłomieja Kotschedoffa został oficjalnie potwierdzony nie tylko przez bliskich, ale i przez samych zainteresowanych – choć nie bezpośrednio słowami, to z pewnością gestami. Na czerwonym dywanie podczas premiery filmu „Seks dla opornych” para prezentowała się jako szczęśliwi i zakochani partnerzy.

Katarzyna Wajda świętuje urodziny nowego partnera

Największą uwagę fanów przyciągnęły jednak ostatnie zdjęcia, które Katarzyna Wajda opublikowała na swoim Instagramie z okazji urodzin Bartłomieja Kotschedoffa. Wajda podzieliła się kilkoma fotografiami wykonanymi w jednej z warszawskich kawiarni, gdzie wspólnie świętowali ten wyjątkowy dzień.

Dzisiaj obchodzi urodziny mój ulubiony polski aktor. Czy wiecie, kim jest Kotschedoff? napisała na Instagramie Wajda.

