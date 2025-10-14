Katarzyna Wajda po 16 latach małżeństwa złożyła pozew rozwodowy. Jej małżeństwo z Mateuszem Wajdą, operatorem filmowym i producentem, należało do tych rzadkich, które unikały medialnego rozgłosu. Para wychowuje trzech synów. Mimo wspólnej historii i starań, by utrzymać rodzinę z dala od świateł reflektorów, aktorka zdecydowała się zakończyć ten etap życia. Wygląda na to, że rozpoczęła już nowy!

Katarzyna Wajda ma nowego partnera?

Dopiero, co wyszło na jaw, że Katarzyna Wajda rozwodzi się z mężem, a teraz media obiegły informacje, że Katarzyna Wajda znalazła nową miłość - Bartłomieja Kotschedoffa. To właśnie na planie serialu „Odwilż” miało narodzić się ich uczucie. Według źródeł, para spotyka się już od kilku miesięcy. Nie kryją się ze swoim związkiem - wręcz przeciwnie, ich relacja rozwija się w świetle jupiterów.

Publiczny debiut pary na premierze „Seks dla opornych”

We wtorek w Złotych Tarasach w Warszawie odbyła się premiera filmu „Seks dla opornych”. Wśród tłumu gwiazd pojawiła się również Katarzyna Wajda wraz z Bartłomiejem Kotschedoffem. Para nie szczędziła sobie czułości - pozowali razem do zdjęć, trzymali się za ręce i nie opuszczali siebie na krok. Uśmiech nie schodził im z twarzy, a gesty jasno wskazywały na ich zażyłość.

Wydarzenie to stało się głośnym debiutem medialnym nowego związku. Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff nie tylko pokazali się razem, ale dali wyraźny sygnał, że ich relacja nie jest już tajemnicą.

Serial „Odwilż” początkiem uczucia?

To właśnie praca przy serialu HBO „Odwilż” stała się początkiem ich relacji. Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff wcielają się w postacie Katarzyny Zawiei i Krzysztofa Trepy, których również łączy ekranowa więź. Według relacji świadków z premiery trzeciego sezonu serialu, para już wtedy okazywała sobie uczucia, trzymając się za ręce i spędzając wspólnie czas poza planem.

Podczas premiery serialu ''Odwilż'' nie opuszczali siebie na krok, trzymali się też za ręce. Są bardzo zakochani. W serialu grają zresztą policjantów, między którymi rozwija się relacja. Już w czerwcu byli widziani razem i też okazywali sobie uczucia cytuje Super Express informatora.

Rozwód Wajdy

Formalne zakończenie małżeństwa Katarzyny i Mateusza Wajdów odbywa się w warszawskim Sądzie Okręgowym. Jak potwierdziła rzeczniczka sądu, Wioletta Iwańczuk, rozprawa rozwodowa została wyznaczona na 17 listopada.

Katarzyna Wajda i Bartłomiej Kotschedoff są parą, fot. Wojciech Olkusnik/East News