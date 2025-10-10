Szokujące wieści z polskiego show-biznesu. Katarzyna Wajda, aktorka znana z ról w takich produkcjach jak "Odwilż", "Na wspólnej" czy "Jesteś Bogiem", po 16 latach małżeństwa zdecydowała się zakończyć związek z Mateuszem Wajdą. Jak informuje serwis Pudelek, to właśnie aktorka złożyła pozew rozwodowy.

Katarzyna Wajda rozwodzi się

Jak udało się ustalić dziennikarzom Pudelka, kolejna rozprawa rozwodowa Katarzyny i Mateusza Wajdów zaplanowana jest na listopad. To oznacza, że proces rozwodowy jest w toku i nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok.

Sąd Okręgowy oczekuje na zwrot akt z Sądu Apelacyjnego, gdzie rozpoznawany jest środek zaskarżenia decyzji Sądu Okręgowego. Nie zapadł wyrok. Zaskarżeniu podlegają nie tylko wyroki Sądu informuje Pudelek, cytując wieści z Sądu Okręgowego.

Związek Katarzyny Wajdy i Mateusza Wajdy

Katarzyna Wajda i Mateusz Wajda poznali się podczas studiów w Łodzi. Ona studiowała aktorstwo w tamtejszej PWST (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych), a on kształcił się na Wydziale Operatorskim Szkoły Filmowej w Łodzi oraz studiował fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

Związek zawarli w 2009 roku i przez lata uchodzili za jedną z bardziej skrytych par w środowisku artystycznym. Małżeństwo doczekało się trzech synów: Tobiasza, Tadeusza i Wawrzyńca. Mateusz Wajda to operator filmowy i producent. Jest wnukiem artysty Leszka Wajdy, młodszego brata legendarnego reżysera Andrzeja Wajdy.

Lawina rozwodów w show-biznesie

Rozstanie Katarzyny Wajdy i Mateusza Wajdy to tylko jedno z wielu głośnych rozstań, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach. Wcześniej informowano m.in. o rozwodach Marcina Mroczka i Marleny Muranowicz, Grzegorza Damięckiego i Dominiki Laskowskiej czy Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry czy Leszka Lichoty i Ilony Wrońskiej.

Na swoje rozprawy czekają również Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela oraz Maurycy Popiel i Izabela Warykiewicz. Świat polskiego show-biznesu zdaje się przeżywać prawdziwą falę rozwodów.

