Katarzyna Tusk-Cudna przesłuchana w sprawie Pegasusa

Córka premiera RP, Katarzyna Tusk-Cudna, została oficjalnie przesłuchana przez Prokuraturę Krajową w sprawie dotyczącej politycznego wykorzystania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. W śledztwie, które dotyczy nadużyć związanych z podsłuchiwaniem, uzyskała status pokrzywdzonej. Jak podał Onet, w planach jest również przesłuchanie Małgorzaty Tusk, żony premiera.

Reklama

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław, potwierdził przesłuchanie Katarzyny Tusk-Cudnej. Jednocześnie zaznaczył, że dotychczas zgromadzone dowody nie wskazują, aby Pegasus był używany bezpośrednio wobec córki premiera. Niemniej jednak, status pokrzywdzonej wskazuje na poważne potraktowanie zarzutów.

Donald Tusk potępia nielegalne nagrania córki i żony

Donald Tusk skomentował sprawę podczas konferencji prasowej w Brukseli. Premier nie ukrywał oburzenia wobec medialnych komentarzy bagatelizujących całą sytuację. Wyraził swoje zdumienie wobec osób, które twierdziły, że nagrania Katarzyny Tusk-Cudnej i Małgorzaty Tusk były przypadkowe.

Jak widzę niektórych dziennikarzy w niektórych popularnych kanałach, którzy tłumaczą: że o co ta awantura, wcale nie chcieli mojej córki czy mojej żony słuchać, bo słuchali kogoś innego, a przy okazji one zostały nagrane wielokrotnie. Później to zostało skopiowane, chociaż nie powinno być skopiowane. Niektóre z nagrań z moim udziałem były przekazywane na przykład Telewizji Republika mówił premier.

Dodał też: „To jest świństwo w sensie ludzkim i to jest bardzo poważne, gwałcące prawo i przyzwoitość działanie. Ja tego nie odpuszczę”.

Prokuratura potwierdza przesłuchanie Katarzyny Tusk

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław, jednoznacznie potwierdził udział Katarzyny Tusk-Cudnej w śledztwie jako osoby przesłuchiwanej. Według jego oświadczenia, przesłuchanie miało miejsce w związku z dochodzeniem dotyczącym nadużyć przy użyciu systemu Pegasus. Zaznaczył jednak, że na obecnym etapie śledztwa nie ma dowodów na bezpośrednie użycie oprogramowania wobec córki premiera.

Prokuratura bada sprawę szeroko, z uwzględnieniem aspektów politycznych, ponieważ Pegasus był wcześniej używany wobec innych osób publicznych związanych z opozycją.

Katarzyna Tusk przerwała milczenie po aferze

W obliczu medialnej burzy Katarzyna Tusk-Cudna zdecydowała się na lakoniczny wpis w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła krótką wiadomość, w której stwierdziła, że ostatnio w tej sprawie dostaje sporo komunikatów.

Żartujecie tu sobie ze mnie w prywatnych wiadomościach, że ja powinnam pisać o innych nagraniach, ale ja nie mam zamiaru dać się sprowokować napisała.

Choć Katarzyna nie jest związana z polityką, jej ojciec budzi tak wielkie emocje wśród Polaków, że kobieta nieraz obrywa rykoszetem od przeciwników obecnego premiera. Nie tak dawno kibice obrazili Tuska na meczu z Litwą.

Czym jest Pegasus i dlaczego budzi takie emocje?

Pegasus to oprogramowanie szpiegowskie stworzone przez izraelską firmę NSO Group. Program ten umożliwia zdalne przejmowanie kontroli nad telefonami komórkowymi – pozwala na podsłuchiwanie rozmów, dostęp do wiadomości, lokalizacji, a nawet aktywowanie mikrofonu i kamery bez wiedzy użytkownika.

W Polsce afera Pegasusa wybuchła w 2021 roku po ujawnieniu przez organizację Citizen Lab, że system był wykorzystywany do inwigilacji osób publicznych – w tym senatora Krzysztofa Brejzy, prokurator Ewy Wrzosek oraz adwokata Romana Giertycha. Ujawnione fakty wskazywały, że działania te mogły być prowadzone bez wymaganych zgód sądowych, co wzbudziło ogromne kontrowersje i oskarżenia o motywacje polityczne.

Reklama

Zobacz także: Marta Nawrocka pod lupą Polaków. Już wszystko jasne