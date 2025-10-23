6 sierpnia 2025 roku Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia jego małżonka, Marta Nawrocka, oficjalnie rozpoczęła swoją misję jako Pierwsza Dama. Od samego początku towarzyszy mężowi w realizacji zadań publicznych, a jej aktywność zyskuje coraz większe zainteresowanie mediów i opinii publicznej.

Jakie działania podjęła Marta Nawrocka w pierwszych miesiącach kadencji?

Pierwsze dwa miesiące działalności Marty Nawrockiej obfitowały w konkretne wydarzenia i inicjatywy. Pierwsza Dama zainaugurowała ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, która tradycyjnie odbywa się we wrześniu. Następnie odwiedziła Klinikę Budzik, placówkę specjalizującą się w opiece nad dziećmi w śpiączce.

Brała także udział w Wielkim Święcie Plonów zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim – wydarzeniu, które ma na celu uhonorowanie pracy rolników i ich wkładu w polską gospodarkę. Ponadto towarzyszyła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas oficjalnych wizyt zagranicznych w Stanach Zjednoczonych oraz w Watykanie, reprezentując Polskę u boku głowy państwa.

Co sądzą Polacy o Marcie Nawrockiej? Wyniki sondażu Pollster

W październiku 2025 roku Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził sondaż dotyczący postrzegania Marty Nawrockiej przez obywateli. Badanie miało miejsce w dniach 11–12 października 2025 roku metodą CAWI, na próbie 1002 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla populacji w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Wyniki sondażu pokazują jednoznacznie, że Marta Nawrocka może cieszyć się społecznym poparciem. Aż 46 procent respondentów oceniło ją pozytywnie. Tylko 16 procent badanych wyraziło negatywną opinię na temat jej aktywności, natomiast 38 procent nie miało zdania. To znacząca przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi, co pokazuje, że działalność Pierwszej Damy została zauważona i doceniona przez społeczeństwo.

Marta Nawrocka podsumowała pierwsze tygodnie swojej pracy

6 października 2025 roku Marta Nawrocka zamieściła wpis w mediach społecznościowych, który spotkał się z dużym odzewem. Opisała w nim swoje pierwsze dwa miesiące jako Pierwsza Dama, podkreślając życzliwość i ciepło, jakie otrzymuje od Polek i Polaków.

Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo

Co ciekawe, w Pałacu Prezydenckim powstało specjalne miejsce na upominki i pamiątki przekazywane przez Polaków – symbol wspólnej drogi z obywatelami.

Społeczna aktywność i widoczność Marty Nawrockiej wzbudziły zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Pozytywne reakcje mogą świadczyć o tym, że nowa Pierwsza Dama z sukcesem rozpoczęła swoją misję.

