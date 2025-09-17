Katarzyna Stoparczyk była jedną z najbardziej cenionych postaci polskiego dziennikarstwa. Jej niespodziewana i tragiczna śmierć w wypadku samochodowym 5 września wstrząsnęła środowiskiem medialnym i poruszyła tysiące słuchaczy oraz widzów. Wiele osób nie mogło uwierzyć, że ta pełna empatii i pasji dziennikarka zginęła tak nagle.

Zarówno współpracownicy z Programu Trzeciego Polskiego Radia, jak i widzowie programu "Duże dzieci", który prowadziła wspólnie z Wojciechem Mannem, wyrażali swój żal i niedowierzanie. Dla wielu była ikoną mediów, dla innych — przyjaciółką i mentorką. Dziś odbyło się jej ostatnie pożegnanie, w trakcie którego poznaliśmy nieznane szczegóły z dnia wypadku.

Pełen wzruszeń pogrzeb Katarzyny Stoparczyk

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk odbyło się w środę, 17 września. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 w kościele rektoralnym pw. św. Jacka w Warszawie. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo — to właśnie tam zebrała się rodzina, przyjaciele i współpracownicy dziennikarki, by wspólnie oddać hołd jej pamięci. Uwagę podczas ceremonii zwracała ustawiona na samym środku skromna urna, przyozdobiona czerwonymi kwiatami.

Przed wejściem ustawiono księgę kondolencyjną, która zaczęła przepełniać się wzruszającymi słowami od bliskich. W trakcie mszy słowa księdza, który opisał Katarzynę Stoparczyk jako osobę pełną ciepła i empatii, poruszyły do głębi. Nie tylko on jednak zabrał głos.

Koleżanka Katarzyny Stoparczyk wspomina dzień jej wypadku

Na poruszającą przemowę zdecydowała się m.in. Agnieszka Szydłowska, koleżanka Katarzyny Stoparczyk z radia. Z ogromnym wzruszeniem wspomniała dzień jej wypadku, a dokładniej to, co wydarzyło się chwilę przed. Okazało się, że dziennikarka spotkała się z dziećmi, które tak kochała. W trakcie spotkania powiedziała im słowa, które już kilka godzin później nabrały innego, tragicznego znaczenia.

Powiedziała im, że życie jest bardzo krótkie. Zróbcie wszystko, żeby wykorzystać je na maksa

Następnie Agnieszka Szydłowska dodała:

Kasia mówiła, że trzeba wybrać jedną drogę i że to jest bardzo proste. Trzeba iść w życiu drogą serca. I tak też postępowała. To serce i miłość były kierunkiem i jednoznacznym drogowskazem we wszystkich działaniach

Po mszy urna z prochami Katarzyny Stoparczyk została odprowadzona na Cmentarz Powązki Wojskowe, gdzie spoczęła wśród innych wybitnych Polaków.

Symboliczny apel rodziny

Jeszcze przed pogrzebem rodzina zmarłej dziennikarki wystosowała wzruszający apel do wszystkich, którzy chcieli uczcić pamięć Katarzyny Stoparczyk. Zamiast przynosić kwiaty na pogrzeb, bliscy prosili o wsparcie dla inicjatywy, która odzwierciedlała najważniejsze wartości, jakimi kierowała się w życiu dziennikarka.

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk przekazano w oficjalnym komunikacie.

Ten symboliczny gest miał nie tylko charakter pożegnalny, ale również stanowił kontynuację misji, którą dziennikarka realizowała za życia – troski o dzieci, ich zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk, fot. Adam Burakowski/East News

