Kasia Sokołowska niemal rok temu po raz pierwszy została mamą, a dziś stara się łączyć karierę zawodową z macierzyństwem i jest jedną z nielicznych znanych osób, które przyznają, że wcale nie jest to łatwe.

Jest to trudne. Nie do końca można to pogodzić - powiedziała wprost Katarzyna Sokołowska.

Reżyserka pokazów nie ukrywa, że zdecydowała się na spore redukcje i już nie pracuje tyle, co przed narodzinami Ivo.

Kasia Sokołowska szczerze o pogodzeniu kariery i macierzyństwa. Padły gorzkie słowa

Kasia Sokołowska, od kiedy na świecie pojawił się jej ukochany synek Ivo Lew wiele mówi o macierzyństwie, choć do tej pory w mediach głównie dzieliła się swoim życiem zawodowym i relacjami z kolejnych podróży. Synek 50-letniej gwiazdy odmienił jej życie, a sama Katarzyna Sokołowska zdecydowała się na powrót do pracy zawodowej, jak wiele innych mam, ale nie ukrywa, że pogodzenie kariery z wychowaniem dziecka wcale nie jest łatwe. To zupełnie inny głos niż wielu celebrytek czy influencerek, które pokazują w mediach tzw. lukrowane macierzyństwo.

Jest to trudne. Nie do końca można to pogodzić. Może z pracą w pewnych wymiarach tak, czyli z tą moją pracą reżyserską, która jest faktycznie związana z ciągłą nieobecnością, próbami itd. jest to niepołączalne. Albo jestem w domu, albo jestem w pracy - powiedziała Kasia Sokołowska w rozmowie z Jastrząb Post.

fot. Jacek Kurnikowski, Mieszko Piętka/AKPA

Kasia Sokołowska nie ukrywa też, że choć praca jest dla niej bardzo ważną częścią życia to zdecydowała się zrezygnować z niektórych projektów i świadomie wybiera kolejne, tak aby móc w jakiś sposób pogodzić życie zawodowe z byciem mamą.

Tutaj faktycznie następują spore redukcje, takie świadome. Ale oczywiście nadal uprawiam swój zawód, dalej jestem blisko tej sztuki i to jest dla mnie bardzo ważne. Tylko pewnie ten ciężar ciężkości się przesunął i tyle. Ale ciągle te same wartości i estetyczne i merytoryczne są dla mnie ważne

To ważny głos dla wielu mam, które też muszą pogodzić pracę zawodową z macierzyństwem. Jesteście zaskoczeni, że Kasia Sokołowska tak szczerze mówi o trudnościach?

Instagram/Katarzyna Sokołowska

Piotr Podlewski/AKPA