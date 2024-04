Obecny czas jest dla Szczęsnych zarówno wyjątkowy, jak i intensywny - kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się bowiem, że para spodziewa się drugiego dziecka! Niedawno artystka podzieliła się przykrym wyznaniem nt. początku ciąży, przyznając, że pierwsze tygodnie mocno dały jej w kość, a nawet wylądowała w szpitalu. Teraz to jej ukochany trafił do placówki medycznej! Co się stało?

Marina poinformowała o pilnej operacji

W pierwszej połowie marca napłynęły do nas radosne wieści o drugiej ciąży Mariny Łuczenko! Obwieszczając tak wspaniałą nowinę, pokazała urocze, rodzinne zdjęcie, uwydatniając całkiem spory już brzuszek. Jak się potem okazało, wokalistka długo zwlekała z ogłoszeniem ciąży, m.in. dlatego, że bardzo źle znosiła jej początki. Doszło nawet do tego, że trafiła do szpitala!

Na szczęście wygląda na to, że dziś Marina czuje się już o wiele lepiej i może z większym spokojem wyczekiwać przyjścia na świat drugiego maleństwa. Tak przynajmniej sądziliśmy do momentu, w którym ta poinformowała o pilnej operacji. Tym razem to jednak nie ona potrzebowała pomocy lekarskiej, a jej ukochany Wojtek Szczęsny.

Po ostatnim meczu Juventusu z Torino piłkarz opuścił boisko na noszach! Do niepokojącego zajścia doszło w końcówce spotkania, gdy Wojciech zderzył się z przeciwnikiem i momentalnie na jego twarzy pojawiła się krew. Nie mogło obejść się bez pomocy medyków, a niedługo potem trener Juventusu przekazał, że Szczęsny złamał nos w aż dwóch miejscach!

Konieczna była jak najszybsza operacja, o czym poinformowała w mediach społecznościowych Marina. Pokazała nagranie z ukochanym, na którym widzimy go z opatrunkiem na twarzy. Wygląda jednak na to, że wszystko przebiegło pomyślnie i bramkarzowi zostaje już tylko cierpliwie przejść rekonwalescencję.

Marina pokazała Wojtka po operacji nosa Instagram@marina_official

Zagraniczne media donoszą, że Wojtek niemal od razu będzie mógł wrócić na boisko, pod warunkiem jednak założenia specjalnie przygotowanej do tego maski. Czy zatem pojawi się już w ten piątek na meczu z Cagliari? Tego jeszcze nie wiadomo.

