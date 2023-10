Zasiadająca w jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo" Katarzyna Skrzynecka w przeszłości przyjaźniła się z ojcem Antoniego Królikowskiego. Do aktorki doszły już medialne doniesienia o poważnych problemach w życiu prywatnym Aktora. Cała Polska żyje rozpadem jego małżeństwa i choć Antek nadal nie potwierdził tych plotek, to najwyraźniej nie mieszka już z Joanną Opozdą. Spekulacji nie zdementowała także jego żona. Katarzyna Skrzynecka udzieliła zaskakującej wypowiedzi, w której zasugerowała, że prawda o związku Antka Królikowskiego może być inna, niż się wszystkim wydaje. Co zdradziła?

Katarzyna Skrzynecka o problemach Antka Królikowskiego: "Znam też wiele obliczy historii..."

W rozmowie z naszą reporterką Katarzyna Skrzynecka przyznała, że ma częsty kontakt z mamą Antka Królikowskiego, z którą często występuje w teatrze. Nie ukrywała też, że słyszała o problemach w małżeństwie aktora. Niedawno też nowo narodzone dziecko gwiazd zaczęło mieć kłopoty zdrowotne. Kilka dni temu Antek Królikowski odwiedził syna i Joannę Opozdę w szpitalu. Katarzyna Skrzynecka przyznała, że dobrze rozumie Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, która wspiera Antoniego. Dodała, że zna inną wersję wydarzeń od tej, która pojawiła się w mediach.

Małgosia wspiera syna, jest to chyba całkowicie zrozumiałe. Ja znam ich historię od zupełnie innej strony, niż wersje medialne, prasowe - powiedziała Katarzyna Skrzynecka.

Katarzyna Skrzynecka mogła zaskoczyć wiele osób tą wypowiedzią. Jurorka programu "Twoja twarz brzmi znajomo" uważa, że rzeczywistość może okazać się "zupełnie odwrotna, niż przedstawia to prasa". Czy zna szczegóły, do których nie dotarli dziennikarze? Więcej dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.