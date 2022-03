Antoni Królikowski odwiedził syna i żonę, Joannę Opozdę, w szpitalu! 

Joanna Opozda i Antoni Królikowski w ten weekend wzięli ślub. Ich uroczystość ślubna odbyła się w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Zaraz po ceremonii goście udali się do przepięknego pałacu w Zdunowie, by wraz z parą młodą świętować najpiękniejszy dzień ich życia. Joanna Opozda właśnie pokazała, jak wyglądał ich pierwszy taniec. Jaką piosenkę wybrali? Pokazała również zabawny fragment z krojenia tortu. Panna młoda miała również drugą suknię ślubną. Zobaczcie, jak wyglądało wesele Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy. Zobacz także: Tak wygląda wesele Opozdy i Królikowskiego. Niespodziewany gość zszokował Rozenek! Pierwszy taniec Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego Joanna Opozda i Antoni Królikowski chcieli fakt o swoim ślubie zatrzymać w tajemnicy. Do mediów przedostała się jednak informacja o wieczorze panieńskim aktorki, a potem dodatkowo pojawiło się zdjęcie zaproszenia na ślub oraz wesele. Para młoda przysięgała sobie miłość w kościele na warszawskiej Woli. Dostępne są przepiękne zdjęcia Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego na chwilę przed ślubną mszą a także tuż po, kiedy stres już opadł. Wyjątkowo wygodne buty wykonane z wysokiej jakości materiałów znajdziesz w salonach Gino Rossi, a kod rabatowy pozwoli Ci wybraną parę kupić w okazyjnej cenie. Z takimi butami żadna taneczna impreza nie przeraża! Goście weselni również dopisali. Pojawiła się przyjaciółka Joanny Opozdy, Marina Szczęsna a także Małgorzats Rozenek i Radosław Majdan, którzy nawet pomylili godziny i zjawili się pod kościołem o godzinę za szybko. Pełną listę gości znajdziecie tutaj. Chociaż przebieg wesela pozostał osobistą sprawą pary młodej, w sieci pojawiło się kilka nagrań. Joanna Opozda pokazała, jak wyglądał...