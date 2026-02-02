Do sieci trafiło archiwalne nagranie przedstawiające Katarzynę Skrzynecką w wieku 19 lat. Materiał został udostępniony przez profil Tele Nostalgia na Instagramie i od razu wzbudził ogromne emocje wśród internautów. Zobaczcie fragment wywiadu, w którym młoda aktorka przedstawia się jako studentka 2. roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Fragment wideo sprzed 35 lat wzbudził zachwyt internautów

Katarzyna Skrzynecka to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Aktorka ma na swoim koncie mnóstwo ról w hitowych filmach i serialach, ale występuje również w teatrze. Niedawno pojawiła się w jednym z odcinków jubileuszowej edycji tanecznego show Polsatu i zachwyciła widzów. To właśnie wtedy Katarzyna Skrzynecka zdradziła, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" spadła jej bielizna.

Teraz z kolei fani mogą zobaczyć nagranie z Katarzyną Skrzynecką, która dopiero rozpoczynała swoją przygodę z show-biznesem. Na Instagramie pojawił się filmik, na którym aktorka przedstawia się jako 19-letnia studentka.

Nazywam się Kasia Skrzynecka. Mam 19 lat i jestem świeżo upieczoną studentką 2. roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Skończyłam szkołę muzyczną w klasie fortepianu i szkołę muzyczną II stopnia na wydziale wokalnym i zobaczymy, co ze mnie dalej wyrośnie Katarzyna Skrzynecka mówi na nagraniu.

Nagranie sprzed 35 lat, choć krótkie, przykuło uwagę wielu użytkowników mediów społecznościowych.

Internauci komentują: „Wyglądała jak 30-latka!”

Pod archiwalnym wideo pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wszyscy zachwycają się naturalnością, głosem i urodą młodej Katarzyny Skrzyneckiej.

Jedna z piękniejszych polskich aktorek

Wdzięk i aparycja pozostała to tej pory, piękna kobieta i naturalna po dzień dzisiejszy i to widać

Piękna kiedyś i piękna dzisiaj komentują internauci.

Tylko spójrzcie na to nagranie!

