Katarzyna Skrzynecka ma prawdziwe powody do świętowania. Uwielbiana przez widzów aktorka wrzuciła na swój profil na Instagramie nowe zdjęcia i pochwaliła się swoim szczęściem. To już!

Katarzyna Skrzynecka świętuje urodziny córki

Katarzyna Skrzynecka zgromadziła na swoim koncie na Instagramie całkiem sporą grupę fanów. Jej profil obserwuje już ponad 238 tysięcy internautów. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych aktorka dzieli się swoimi sukcesami zawodowymi, ale również pokazuje, jak wygląda jej życie prywatne. Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa wizerunku swoich bliskich i chętnie pokazuje ich zdjęcia. Niedawno Katarzyna Skrzynecka razem z mężem i córką pojawili się na premierze spektaklu, a teraz dumna aktorka przekazała wieści ws. swojej pociechy. Okazuje się bowiem, że właśnie dziś Alikia Ilia świętuje swoje czternaste urodziny.

23.11.2025 Niech się spełniają TWOJE Najpiękniejsze Marzenia. Kochanie, ''Maleństwo'' Nasze 14 lat Jesteś RADOŚCIĄ i MIŁOŚCIĄ tego Świata i okolic napisała aktorka.

Fani Katarzyny Skrzyneckiej od razu zareagowali i ruszyli z życzeniami dla córki aktorki. "Najlepszego dla tej cudnej istotki", "Najlepsze życzenia dla ślicznej córeczki! Jak ten czas leci , pamiętam panią z brzuszkiem" piszą internauci.

Przejmujące wyznanie Katarzyny Skrzyneckiej o macierzyństwie

Katarzyna Skrzynecka już od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z Marcinem Łopuckim. Para dokładnie czternaście lat temu doczekała się dziecka, ale razem wychowują również córkę sportowca z poprzedniego związku. Katarzyna Skrzynecka nigdy nie ukrywała, że droga do macierzyństwa nie była dla niej łatwa. Kilka lat temu gwiazda podzieliła się przejmującym wyznaniem.

Ja 4 razy oczekiwałam dziecka, zanim moja Alikia się szczęśliwie i zdrowo urodziła. Urodziłam Alisię dopiero, mając 40 lat skończone. Wcześniej za każdym razem była na ta nadzieja i w którymś momencie po 3, po 4, po prawie 5 miesiącach najdalej jednak okazywało się, że jeszcze nie tym razem, że jeszcze się nie uda. (...) Ja tej nadziei nigdy nie straciłam i zawsze mówię kobietom, które planują macierzyństwo lub marzą o macierzyństwie, niestety przechodzą te nieudane próby, nie poddawajcie się w 2023 roku mówiła w wywiadzie z Magdą Mołek.

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki spełnili swoje marzenie o dziecku i czternaście lat temu zostali rodzicami Alikii Illi, która dziś świętuje swoje urodziny.

Zobaczcie, jak cała rodzina uczciła urodziny nastolatki.

Zobacz także: