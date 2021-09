Katarzyna Skrzynecka pokazała zdjęcia z komunii Alikii. Uwagę zwraca... córka jej męża! "Pięknie"

Katarzyna Skrzynecka bardzo często publikuje zdjęcia swojej córki, Alikii. Dziewczynka już w listopadzie skończy 9 lat! Do tej pory artystka nie zdradzała znaczenia jej greckiego imienia, aż do teraz! Co oznacza "Alikia"? Katarzyna Skrzynecka chwali się córką! W 2011 roku Katarzyna Skrzynecka wywołała niemałą sensację, kiedy poinformowała media, że jej córka otrzyma imię Alikia. Pochodzi ono z języka greckiego, więc wybór dla aktorki był nie przypadkowy - od lat to właśnie Grecja jest ukochanym krajem Kasi oraz jej męża, Marcina Łopuckiego. Tam wzięli ślub cywilny, tam również kupili dom. Wracając do imienia córki. Co ono oznacza? Skrzynecka pochwaliła się sesją zdjęciową dziewczynki przy motylu, co najwyraźniej zainspirowało ją do zdradzenia tej tajemnicy: Imię Alikia (Aliki z greckiego) oznacza "krystaliczna, szczera, szlachetna" Do anielskiej urody córki Kasi bardzo pasuje! Wyświetl ten post na Instagramie. Moja najukochańsza 💕🦋Zaklinaczka Zwierząt 💕💕💕🍀 Zwierzęta Ją kochają i lgną do niej, czując Magiczną Duszę i Piękne Dobre Serce 🍀🍀🍀 LOVE 💜💙💚💛❤💖 Imię Alikia (Aliki z greckiego) oznacza "krystaliczna, szczera, szlachetna" 💜💙💚💛❤💖 #leśnydom #chillout #truelove #mojamiłość #MIŁOŚĆ #córeczka #loveanimals #motyl #gość #puszczabiała #sercedlazwierząt #swiatjestpiekny #💚kocham Post udostępniony przez Katarzyna Skrzynecka (@katarzyna_skrzynecka) Sie 3, 2020 o 10:53 PDT Czy Alikia jest podobna do mamy? W listopadzie dziewczynka skończy 9 lat!...