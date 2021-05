Katarzyna Skrzynecka bardzo schudła. "TV dorzuca Pani jakieś 17 kg". Co za zmiana!

Katarzyna Skrzynecka, wieloletnia przyjaciółka - prywatnie i zawodowo - Pawła Królikowskiego , zjawiła się na pogrzebie swojego przyjaciela. Skrzynecka i Królikowski znali się m.in. z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" ( również Piotr Gąsowski się z nimi przyjaźnił ), gdzie byli jurorami. Katarzyna Skrzynecka po pogrzebie postanowiła zabrać głos, udostępniła na Instagramie zdjęcie Królikowskiego i napisała kilka wzruszających słów: To smutny dzień... pomimo słońca. Dziś pożegnaliśmy Przyjaciela. Nie tak mieliśmy witać tę wiosnę, Króliku... - napisała Katarzyna Skrzynecka na Instagramie. To bardzo trudny moment dla Katarzyny Skrzyneckiej - przyjaźniła się z Pawłem Królikowskim. Na pogrzebie aktora zjawili się jego fani, przyjaciele, znajomi z pracy i oczywiście rodzina, w tym jego żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska i pięcioro dzieci Antoni, Jan, Marcelina, Ksawery i Julia. Zobacz także: Paweł Królikowski zagrał w tych filmach i serialach. Przypominamy, jak zaczęła się jego kariera Katarzyna Skrzynecka udostępniła dodatkowo zdjęcie Pawła Królikowskiego. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Skrzynecka (@katarzyna_skrzynecka) Mar 5, 2020 o 7:54 PST Zobacz także: Paweł Królikowski nie żyje. Był kochającym ojcem piątki dzieci i troskliwym mężem To był bardzo trudny dzień dla najbliższych Pawła Królikowskiego, w tym dla jego przyjaciół. Katarzyna Skrzynecka znała się z Pawłem Królikowskim m.in. z programu...