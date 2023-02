Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski poprowadzą "Dzień Dobry TVN"? Wymowne słowa aktora

Kilka dni temu internauci żyli konfliktem pomiędzy Bartkiem Kasprzykowskim a Katarzyną Skrzynecką , po tym, jak w telewizji został wyemitowany pierwszy odcinek " Twoja Twarz Brzmi Znajomo ". Aktorowi nie spodobała się niska punktacja od jurorki dla Tamary Arciuch, po tym jak po występie pochwaliła jej interpretację Anny German. Ostatecznie Bartłomiej Kasprzykowski zakończył konflikt, jednak jak do tej zaskakującej i ostrej wymiany zdań podchodzi Katarzyna Skrzynecka? Oto jej komentarz! Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Bartek Kasprzykowski po ocenie Tamary Arciuch przez Katarzynę Skrzynecką! "Może czas odświeżyć to grono" "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Katarzyna Skrzynecka ostro o komentarzu Bartka Kasprzykowskiego Bartek Kasprzykowski po pierwszym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" z udziałem Tamary Arciuch zdecydował się na napisanie mocnych słów w sieci: Byłaś NAJLEPSZA. @katarzyna_skrzynecka_official nie poznała się na tym, ale po kliku latach zasiadania w tym jury, nie dziwi mnie to, ani trochę. Może czas odświeżyć to grono. Byłaś FENOMENALNA Ten wpis wywołał prawdziwą burzę, w którą włączyła się nie tylko wywołana do odpowiedzi Katarzyna Skrzynecka ale również Piotr Gąsowski, prowadzący show. Internauci zastanawiali się, czy atmosfera po pierwszym odcinku wpłynęła w jakiś sposób na pracę nad programem. Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z Vivą!.pl zapewniła jednak, że atmosfera jest bardzo miła: Atmosfera na planie jest bardzo miła. Ale jurorzy pracują w swoim sektorze, uczestnicy w sektorze charakteryzacji. Nie widzimy się przed występami w kuluarach, bo dla jurorów mają być one niespodzianką. Ja całą tę przedziwnie zaistniałą sytuację, której nie rozumiem, szybko ucięłam komentarzem...