Katarzyna Skrzynecka pojawiła się na wiosennej ramówce Polsatu. To była świetna okazja do rozmowy z naszym reporterem Bartoszem Seklecki. Ten postanowił zapytać o kilka istotnych rzeczy. Gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła mu, co byłoby jej codziennością, gdyby nie aktorstwo. Jesteście ciekawi?

Na wiosennej ramówce Polsatu nie mogło zabraknąć Katarzyny Skrzyneckiej, która wówczas zachwyciła fotoreporterów swoim nietuzinkowym stylem. Okazuje się, że aktorka zdecydowała się na skórzaną, bordową sukienkę i stylowe buty na platformie. Ta nie tylko z chęcią pozowała do licznych zdjęć, ale porozmawiała także z reporterem Party.pl, który zapytał o alternatywną ścieżkę kariery:

Zawsze lubiłam uczyć się języków obcych. I z racji tego, że kończyłam szkołę muzyczną, zawsze no jakby miałam wyćwiczony słuch, to nauka języków obcych przychodziła mi nieco łatwiej. Bo ja się uczyłam zawsze na ucho i często słyszałam od moich nauczycieli, że jeśli już uczę się jakiegoś języka, to staram się mówić z miarę dobrym i wiernym akcentem w danym języku i zawsze był to dla mnie ogromny komplement, bo lubiłam się uczyć języków i kiedyś oczywiście rozważałam, co mogłabym innego robić w życiu, jaki kierunek studiów wybrać, gdybym nie dostała się na studia artystyczne.

wyznała.