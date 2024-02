Katarzyna Skrzynecka jeszcze do niedawna była jurorka w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jej zwolnienie odbiło się szerokim echem w mediach. Teraz aktorka powraca do hitowego programu Polsatu, ale ponownie jako uczestniczka. Katarzyna Skrzynecka nie ukrywa, że dla niej to "piękna przygoda muzyczna".

Reklama

Katarzyna Skrzynecka o powrocie do "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w roli uczestniczki

Katarzyna Skrzynecka wzięła udział w pierwszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i w 2014 roku wygrała, zdobywając Złotą Twoją Twarz. Potem aktorka zasiadała w jury programu i miała okazję ocenić mnóstwo występów innych artystów, a teraz powraca w jubileuszowej odsłonie show. Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z Bartoszem Sekleckim z Party.pl wyznała, że to dla niej piękna przygoda:

Myślę, że to będzie po raz drugi piękna przygoda muzyczna dla każdego z nas, kto na tej scenie zaśpiewa. (...) Ja śpiewałam w pierwszej edycji programu, a to było już 10 lat temu. powiedziała Katarzyna Skrzynecka

Gwiazda rozpływa się nad programem i już nie może doczekać się tych pełnych emocji występów na scenie:

Powrót do tej niezwykłej przygody, do tych charakteryzacji, do tych wzruszeń, czy uda się wydobyć z siebie te wszystkie głosy, które przychodzą w zadaniach dla nas dodała aktorka.

Co jeszcze powiedziała Katarzyna Skrzynecka podczas rozmowy z Party.pl? Obejrzyjcie całe wideo!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka odziana w skórzaną suknię na ramówce Polsatu. Spójrzcie tylko na sam dół

Zobacz także

Wojciech Olkusnik/East News