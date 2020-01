Katarzyna Nosowska pokazała swojego męża! Razem apelują do... królowej Elżbiety!

Katarzyna Nosowska pokazała swojego męża! Wokalistka opublikowała w sieci nagranie, na którym razem z Pawłem Krawczykiem apelują do... królowej Elżbiety II. Katarzyna Nosowska zareagowała w ten sposób na ostatnie doniesienia dotyczące Meghan i Harry'ego, którzy postanowili odciąć się od rodziny królewskiej i dzielić swoje życie na dwa domy: w Kanadzie i w Wielkiej Brytanii. Artystka w żartobliwy sposób skomentowała decyzję książęcej pary. Musicie zobaczyć nagranie gwiazdy i jej męża!

Katarzyna Nosowska z mężem żartują z Meghan i Harry'ego

Katarzyna Nosowska pod koniec 2018 roku zaskoczyła wszystkich publikując w sieci zdjęcie obrączki i informując fanów, że wyszła za mąż. Okazało się wówczas, że po 17 latach wokalistka wzięła ślub ze swoim partnerem, Pawłem Krawczykiem. Mąż Katarzyny Nosowskiej jest gitarzystą i to właśnie on jest autorem wielu hitów zespołu Hey. Para bardzo rzadko pokazuje się razem, ale teraz zrobili wyjątek! Artystka i jej mąż nagrali wspólny film, w którym zwracają się do królowej Elżbiety!

Dzień dobry, tu Kasia i Paweł. W związku ze zwolnieniem się miejsca po Meghan i Harrym my ewentualnie bylibyśmy zainteresowani. Zwracam się tutaj do królowej - mówi na nagraniu Katarzyna Nosowska. (...) Nam by się takie życie podobało, gdyż nie mamy planów na ten rok - dodała gwiazda.

w życiu!- odpowiedział szybko mąż artystki.

Cicho bądź! Mąż bredzi - odpowiedziała Katarzyna Nosowska.

Internauci są zachwyceni nagraniem wokalistki i jej męża!

- No ale cechy charakteru Megan się uwidoczniły 🤓 mąż chyba pod pantoflem jak Harry 🤪

- Rozwaliłaś system❤️❤️❤️😂😂😂

- Popłakałam się ze śmiechu - komentują fani.

Zobaczcie sami nagranie Katarzyny Nosowskiej i jej męża! Uwielbiamy ich poczucie humoru!

