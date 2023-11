Tego nikt się nie spodziewał! Polska artystka niespodziewanie pokazała na Instagramie obrączkę ślubną. Okazało się, że gwiazda wzięła ślub po 17 latach związku. Ceremonia odbyła się w całkowitej tajemnicy i dopiero teraz wokalistka postanowiła ujawnić informację o ślubie.

O kim mowa? Zobaczcie poniżej!

Mowa o Katarzynie Nosowskiej! Artystka została żoną swojego wieloletniego partnera, gitarzysty, Pawła Krawczyka.

Jeszcze do niedawna artystka otwarcie mówiła o problemach w związku z muzykiem. Paweł Krawczyk był bowiem uzależniony od alkoholu, co niszczyło ich związek.

- Trudno jest patrzeć, jak upada ktoś bliski. Jednak w przypadku uzależnienia rację bytu ma tylko i wyłącznie twarda miłość. Ja miałam to szczęście, że w najgorszym momencie dane mi było spotkać psycholog Ewę Woydyłło, która powiedziała: "Zajmij się sobą, bo alkoholik jest uzależniony od substancji, a osoba współuzależniona od alkoholika". To był przełom. Zrozumiałam, że choroba partnera nie jest moją winą ani odpowiedzialnością i że tylko on sam może coś zrobić ze swoim życiem. Ja wiem jedynie, że nie chcę być z kimś, kto pije. Podjęłam decyzję: jeżeli on postanowi walczyć o samego siebie, będę go wspierać, bo łączy nas wiele i kocham go, ale jeśli stwierdzi, że wybiera stary schemat, to ja mówię: żegnam. Ostatecznie i nieodwołalnie. Daje się jedną szansę, nie więcej - mówiła Nosowska w rozmowie z "Pani".