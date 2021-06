Katarzyna Glinka rozstała się z narzeczonym? Gwiazda "Barw szczęścia" w końcu zabrała głos w sprawie

Katarzyna Glinka właśnie została mamą i opublikowała w sieci pierwsze urocze zdjęcie ze swoim drugim dzieckiem. To jej pierwsze wspólne dziecko z Jarosławem Bienieckim. Szczęśliwi rodzice od dziś mogą się już cieszyć szczęściem w powiększonym gronie. Tylko spójrzcie na to wzruszające zdjęcie! Zobacz także: Katarzyna Glinka walczy o poród rodzinny w czasie epidemii koronawirusa! Katarzyna Glinka urodziła Kasia Glinka i Jarosław Bieniecki właśnie zostali rodzicami! Szczęśliwa mama radosnym zdjęciem z maleństwem pochwaliła się na Instagramie. To jej drugi synek, któremu nadała piękne imię Leo! Mój drugi Syn jest już z nami. Leo ❤️❤️ Jesteśmy przeszczęśliwi Gratulujemy szczęśliwej mamie! Aktorka ma jeszcze jednego synka Filipa. Uwielbia być mamą a niedawno wspominała, że chce tej roli dodać odrobinę szaleństwa. Chciałaby być nieszablonową mamą, która dla swoich pociech będzie najlepszą przyjaciółką, która nauczy je jak spełniać marzenia i dążyć do celów, nikogo przy tym nie krzywdząc. Katarzyna Glinka obawiała się porodu w trakcie pandemii koronawirusa. Siedząc cały czas w domu i multiplikując te myśli w głowie, zwyczajnie boję się o moje bezpieczeństwo psychiczne. (...) Strach, który jest w ludziach, nie sprzyja czasowi oczekiwania na dziecko. To, że będę sama w szpitalu, na pewno nie pomaga mojej głowie - pisała jeszcze niedawno Na szczęście przepisy zostały złagodzone. Aktorka nie zdradziła jeszcze czy jej partner był obecny na sali, ale najważniejsze, że mały Leo jest już z rodzicami. Jeszcze raz gratulujemy! Zobacz także: Kasia Glinka chce być "szaloną mamą"! Co to oznacza? Nie każdy ma tyle odwagi... Katarzyna Glinka właśnie została mamą po raz drugi....