Katarzyna Glinka potwierdza doniesienia o ciąży! Pokazała zdjęcie ciążowego brzuszka

Ale niespodzianka! Katarzyna Glinka własnie potwierdziła, że jest w ciąży i pokazała zdjęcie naprawdę sporego już ciążowego brzuszka! Niedługo na świecie pojawi się drugie dziecko aktorki. Aktualnie jest mamą 7-letniego Filipka. Doniesienia o ciąży pojawiły się już jesienią ale przyszła mama nie komentowała tych informacji.

Do grona szczęśliwych mam oczekujących dziecka w 2020 roku dołączyła Katarzyna Glinka. Aktorka pochwaliła się radosnymi nowinami na swoim Facebooku:

Kochani chciałam powiedzieć Wam sama. W czasie , który pozwala już na dzielenie się tak intymnymi informacjami z prywatnego życia...nie chciałam się ukrywać , z resztą choćbym chciała już się nie da😉 Po prostu chciałam powiedzieć Wam kiedy jest już bezpiecznie. Ja nie do końca odnajduję się w czasach w których tak wiele jest na sprzedaż i zależy mi na zachowywaniu odrobiny prywatności . Mam nadzieję,ze to rozumiecie 🙏 najbliższy czas będzie dla mnie szczególny🤰🏻a 2020 na pewno wyjątkowy !!!!

Katarzyna Glinka dba o swoją prywatność i nie publikuje w sieci zbyt wielu zdjęć. Tym razem zrobiła wyjątek, chcąc podzielić się szczęśliwą nowiną osobiście. W dodatku dodała, że autorem fotografii, na której po raz pierwszy oficjalnie eksponuje swój ciążowy brzuszek jest jej synek Filip:

Póki co pędzę do @teatr_kwadrat zagrać dla Was Kłamstewka. Ps piszcie czy są tutaj dziewczyny ,które czekają na swoje potomstwo w 2020??? Ściskam Was wszystkich😀😀😀 Ps2 zdjęcie wykonał dumny mój numer 1 Filip:):):)