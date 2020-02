Katarzyna Glinka i Marta Żmuda Trzebiatowska zostaną mamami. Wiemy, czy znikną z show-biznesu na dłużej!

Już niebawem Katarzyna Glinka i Marta Żmuda Trzebiatowska po raz drugi zostaną mamami. Czy znikną z show-biznesu na dłużej? Choć obie miały nominacje do Telekamer, żadna z nich nie zdobyła statuetki. Ale Katarzyna Glinka (42) i Marta Żmuda Trzebiatowska (35) i tak wyglądały na bardzo szczęśliwe. Nic dziwnego, bo obie aktorki dostały od losu piękniejszą nagrodę – wkrótce znowu zostaną mamami. Katarzyna Glinka nie ukrywa, że powoli wycofuje się z show-biznesu.

„Przede mną teraz czas zupełnie inny (...). Kompletowanie wyprawki, wózki, książki edukacyjne”, mówi.

Z powrotem do pracy nie zamierza się jednak spieszyć. Jakie plany ma Żmuda Trzebiatowska? Po tym, jak na świat przyszedł jej synek Bruno, aktorka zrobiła sobie niemal dwuletnią przerwę, ale teraz się na to nie zanosi. W maju rodzi córeczkę, a już w wakacje pojawi się na planie kolejnego sezonu „Blondynki”. Teraz cały czas kręci zdjęcia do „Na dobre i na złe”.

