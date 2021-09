Katarzyna Dziurska postawiła na ostre cięcie i nowy kolor włosów! Trudno ja poznać!

Ewa Chodakowska została blondynką! Trenerka pochwaliła się nową fryzurą na swoim profilu na Facebooku. Gwiazda zdecydowała się wiosenne odświeżenie swojego wizerunku i... rozjaśniła włosy! Wcześniej najpopularniejsza trenerka w Polsce miała brązowe włosy z jasnym refleksami, lecz teraz postawiła na blond. Czy była to zmiana na plus? Ewa Chodakowska jako blondynka Ewa Chodakowska jest jedną z tych gwiazd, które raczej nie eksperymentują ze swoim wizerunkiem. Ewa od dawna wierna jest swoim długim włosom. Trenerka rzadko decyduje się na zmiany, a jeśli już, to jest to jedynie delikatnie rozjaśnienie lub przyciemnienie. Tym razem jednak zmiana jest znacznie bardziej widoczna. Chodakowska odważyła się, by na wiosnę zostać prawdziwą blondynką! Świeżo upieczona blondynka - napisała trenerka na swoim profilu. Naszym zdaniem, Ewa wygląda świetnie! Jasne włosy pięknie rozświetliły twarz gwiazdy, dodając jej blasku. A jak fani Chodakowskiej zareagowali na jej wiosenną metamorfozę? Piękny kolorek Ewka! Super metamorfoza! Pięknie wyglądasz Ewa, aż i mi zachciało się powrotu do blondu. Cudownie w tym blondzie! Ewa, do twarzy Ci w tym kolorku! Wielbiciele Chodakowskiej również są zachwyceni jej nowym kolorem włosów! A Wy? Zobacz też: Ewa Chodakowska o podróbkach i zarobkach na Instagramie: "Zaglądanie ludziom do portfela... Wstyd!". Ewa Chodakowska została blondynką. Zmiana na plus? Trenerka wcześniej nosiła ciemniejsze włosy.