To już pewne! Jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej poprowadzi nowy program w Polsacie. Okazuje się, że już wkrótce stacja wyemituje premierową odsłonę nowego show " Design Dream. Pojedynek na wnętrza ", czyli program wnętrzarski, który może sporą konkurencją dla Katarzyny Dowbor i jej hitu "Nasz nowy dom". Kto poprowadzi nowy program Polsatu? Anna Wyszkoni w nowym show Polsatu "Design Dream. Pojedynek na wnętrza" to nowe show Polsatu, w którym 6 projektantów będzie musiało stworzyć projekt pokoju/pomieszczenia, dopasowanego do klienta. Uczestnicy będą musieli zaprezentować swoją wizję w specjalnych pomieszczeniach, które mają być kopią pokoju klienta. Uczestników będzie oceniać profesjonalne jury, ale wybór zwycięzcy pozostanie jednak w rękach bohaterów, którzy jeszcze długo po programie będą mogli cieszyć się z efektów metamorfozy - wygrany projekt zostanie zrealizowany w ich domu. Nowy program Polsatu poprowadzi... Anna Wyszkoni! No to już wiecie... Tak, już wiosną poprowadzę nowy program w @polsatofficial „Design Dream. Pojedynek na wnętrza". Spełniam się w nim w mojej nowej pasji, którą pielęgnuję od pół roku czyli projektowaniu wnętrz. Wprawdzie nie występuję w nim jako ekspertka (jeszcze bardzo daleko mi do tego miana!), ale świetnie odnajduję się w podglądaniu i komentowaniu pracy młodych, zdolnych projektantów, którzy walczą o zwycięstwo- wokalistka napisała na Instagramie. "Design Dream. Pojedynek na wnętrza" trafi do wiosennej ramówki Polsatu, ale jeszcze nie wiadomo, w jakie dni i o której godzinie będzie pokazywany nowy program. Czy nowe show będzie konkurencją dla "Naszego nowego domu" prowadzonego przez Katarzynę Dowbor?