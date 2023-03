Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w rozmowie z mediami zdradzili, jak wyglądają ich relacje z synami dziennikarza. Po tym, jak Paulina Smaszcz publicznie wyznała, że były mąż oszukiwał swoich synów, mogłoby się wydawać, że Franciszek i Julian nie zaakceptowali nowej partnerki ojca i po prostu mają do niego żal. Teraz Maciej Kurzajewski razem z Katarzyną Cichopek odnieśli się do rewelacji na ten temat! Dziennikarz zdradził przy okazji, jak jego mama reaguje na jego nowy związek. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o synach dziennikarza Po tym, jak wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek jest w związku z Maciejem Kurzajewskim, była żona dziennikarza zaczęła publicznie go krytykować. Paulina Smaszcz nie ukrywa żalu do byłego męża, który jej zdaniem okłamywał swoich synów. W podcaście "Porażka czyli sukces" Paulina Smaszcz wyznała, to jej synowie prosili ją, żeby ujawniła prawdę na temat Macieja Kurzajewskiego. Była żona dziennikarza gorzko dodała, że jej synowie "nie mogą przyjść do domu, jak jest pani Katarzyna". Teraz głos w sprawie relacji z Franciszkiem i Julianem zabrali Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski! Znam oczywiście synów Maćka, choć teraz ten kontakt rzeczywiście jest utrudniony przez to, że chłopaki są zagranicą- wyznała dla "Super Expressu" Katarzyna Cichopek. Zobacz także: Zakochani Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Na palcu prezenterki błyszczy pierścionek! [ZDJĘCIA] Maciej Kurzajewski z kolei wyznał, co jego synowie mówią, kiedy do nich dzwoni. Prowadzący "Pytania na śniadanie" podczas wywiadu zwrócił się do Franciszka i Juliana! Za każdym razem kiedy rozmawiamy, a rozmawiamy bardzo często, taka rozmowa kończy się pozdrowieniami nie tylko dla moich sióstr, czy babci, ale również dla Kasi. To jest arcymiłe i panowie, Franku, Julku też...