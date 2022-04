Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostaną zwolnieni z "Pytania na Śniadanie"? Zarząd TVP odpowiada! 

Kilka tygodni temu media obiegła zaskakująca informacja o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Byli partnerzy zdecydowali się opublikować oświadczenie, w którym przyznali, że ich związek trwający 17 lat właśnie się zakończył. Początkowo wydawało się, że parze uda się załatwić rozwód bez medialnego szumu. Niestety, szybko okazało się, że nie załatwią tej sprawy po cichu, a w mediach wciąż pojawiają się kolejne szczegóły z prywatnego życia gwiazd. Niedawno jeden z tabloidów poinformował o fragmentach rozmów Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, które ujrzały światło dzienne. Zarząd Telewizji Polskiej zdecydował się odnieść do sprawy, a w mediach pojawiło się krótkie oświadczenie. Sprawdźcie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie muszą martwić się o swoje posady?

Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest już przesądzony i wydawało się, że małżonkowie są z tym faktem pogodzeni. Teraz w mediach pojawiają się kolejne informacje, które szokują zarówno fanów, którzy byli przekonani, że to tylko chwilowy kryzys, jak i media. Wciąż pojawiają się spekulacje dotyczące romansu prowadzących "Pytanie na Śniadanie". Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski nie odnieśli się do swojej zażyłej relacji, czym tylko podsycili niemilknące plotki. Niedawno do mediów trafiło również nagranie prywatnej rozmowy Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek.

Widzowie byli w szoku, a w sekcji komentarzy pojawiło się wiele negatywnych głosów. Fani jednogłośnie stwierdzili, że w obliczu pojawiających się faktów Katarzyna Cichopek powinna zostać zawieszona, a nawet zwolniona z pracy. Portal jastrzabpost.pl postanowił zapytać o stanowisko zarządu Telewizji Polskiej.

- Prezes Kurski oddziela życie prywatne gwiazd od ich pracy. Rodzinne kłopoty Katarzyny Cichopek nigdy nie odbiły się na jej pracy. Widzowie ją cenią, podobnie jak szefowie "Pytania na śniadanie". Jest zawsze świetnie przygotowana i ma naturalna umiejętność zjednywania sobie rozmówców - powiedziała osoba z zarządu.

Natasza Mludzik/TVP/East News

Portal zdecydował się zapytać również o domniemany romans, niepotwierdzony przez żadną ze stron. Okazuje się, że w tej sprawie zarząd Telewizji Polskiej również zajął stanowisko.

- Nawet jeśli coś rzeczywiście ją łączy z Maciejem Kurzajewskim, to nie jest to powód do paniki. Oboje dostaną wsparcie. Plotki o ich usunięciu czy rozdzieleniu to bzdury - odpowiedziała osoba z zarządu.

TRICOLORS/East News

Katarzyna Cichopek zdecydowała się przemilczeć sprawę nagrań, jednak jak wynika z medialnych doniesień aktorka "M jak Miłość" zgłosiła się do swoich prawników, którzy zaczęli intensywne działania. Maciej Kurzajewski był nieco bardziej wylewny i w rozmowie z "Faktem" przyznał, że skierował sprawę do odpowiednich organów ścigania. Prowadzący "Pytanie na Śniadanie" nie muszą obawiać się utraty pracy, ponieważ zarówno koledzy, jak i zarząd Telewizji Polskiej stoją za nimi murem!