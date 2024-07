Katarzyna Cichopek nie kryje wielkiego smutku po odejściu Witolda Pyrkosza. Odtwórca roli Lucjana Mostowiaka w serialu "M jak miłość" zmarł 22 kwietnia 2017 roku. Miał 90 lat. Śmierć popularnego i niezwykle lubianego aktora odbiła się szerokim echem w świecie kultury i sztuki. Witolda Pyrkosza z wielkim żalem wspominają m.in. koledzy z planu zdjęciowego, jak Małgorzata Kożuchowska, Anna Mucha, Teresa Lipowska czy Rafał Mroczek.

Katarzyna Cichopek udzieliła wywiadu w stacji NOWA TV 24 GODZINY. Opowiedziała o współpracy z Witoldem Pyrkoszem, zdradzając, że aktor wziął ją pod opiekę, kiedy w wieku 17 lat po raz pierwszy trafiła na plan "M jak miłość".

To był wyjątkowy człowiek. Ja trafiłam, można powiedzieć, pod jego skrzydła, kiedy miałam lat 17. I to, co najbardziej zapamiętam, to jego serdeczność wobec mojej osoby, młodej dziewczyny, która nie była po szkole aktorskiej, która miała zerowe doświadczenie. I nigdy, naprawdę nigdy, nie odczułam, że jestem gorsza, że jestem niewarta bycia w tym serialu. Zawsze pan Witold mnie tak ciepło witał. Zawsze mnie wyściskał, wycałował, poświęcił mi chwilę, żeby porozmawiać. Oprócz tego, że był niesamowitym człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, więc przebywanie w jego towarzystwie było wielką przyjemnością. Już nie wspomnę o grze aktorskiej, bo jest niesamowitym aktorem. Jest takim prawdziwym aktorem. Mam wrażenie, że odszedł z tego świata spełniony, i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym - powiedziała Katarzyna Cichopek.