W miniony wtorek, 4 listopada, Telewizyjna Dwójka wyemitowała specjalny, jubileuszowy odcinek "M jak miłość". Choć trudno w to uwierzyć, to właśnie wczoraj minęło 25 lat od premiery pierwszego odcinka hitu o rodzinie Mostowiaków. Wczoraj wieczorem widzowie TVP zobaczyli wyjątkowy odcinek zatytułowany "25 lat M jak miłość. Nasz srebrny jubileusz".

Z okazji urodzin serialu sporo gwiazd, które występują w produkcji opublikowało wzruszające wpisy. Wśród nich znalazła się Katarzyna Cichopek, która wciela się w serialową Kingę od samego początku "M jak miłość".

Katarzyna Cichopek świętuje urodziny "M jak miłość". Wspomina początki pracy na planie serialu

"M jak miłość" od samego początku przyciąga prawdziwe tłumy przed telewizory. Polacy pokochali produkcję o rodzinie Mostowiaków i wciąż śledzą ich losy. Katarzyna Cichopek występuje w produkcji od samego początku, czyli od 25 lat. Z okazji urodzin "M jak miłość" gwiazda opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis, w którym wspomina początki pracy na planie hitu TVP:

25 lat minęło jak jeden dzień… Dziś mija dokładnie 25 lat od emisji pierwszego odcinka „M jak miłość”. Pamiętam ten dzień, emocje, stres, radość – wszystko jakby to było wczoraj. Nie przypuszczałam wtedy, że ten serial na zawsze zmieni moje życie. To dzięki „M jak miłość” mogłam dorastać razem z Wami, przeżywać wzruszenia, uczyć się, kochać, śmiać i płakać na ekranie. napisała gwiazda ''M jak miłość''.

W dalszej części wpisu Katarzyna Cichopek zwróciła się do widzów i produkcji serialu.

Dziękuję Wam – widzom – za miłość, wsparcie i wierność przez te wszystkie lata. To dzięki Wam ta historia trwa tak długo i wciąż porusza serca. Dziękuję też całej ekipie, produkcji i wszystkim, z którymi miałam szczęście pracować – za cudowny czas, przyjaźnie i wspomnienia, które zostaną ze mną na zawsze. Z ogromną wdzięcznością, Wasza Kasia czytamy na Instagramie.

Marcin Mroczek zaskakuje szczerym wyznaniem po 25 latach na planie "M jak miłość"

Głos w sprawie jubileuszu "M jak miłość" zabrał również Marcin Mroczek. Uwielbiany aktor opublikował w sieci wpis, w którym uczcił 25. urodziny uwielbianej przez widzów produkcji. „Minęło już ćwierć wieku, odkąd zadebiutowałem w jednym z najpopularniejszych polskich seriali – 'M jak miłość'. Przez te 25 lat mieliście okazję śledzić moją przemianę jako aktora i postaci, w którą się wcielam. Niektórzy z Was dorastali razem ze mną, inni rozpoczynali swoją zawodową karierę, a jeszcze inni przechodzili na emeryturę” napisał Mroczek.

Aktor wspomniał także o relacjach, jakie nawiązał przez lata pracy na planie: „To też przyjaźnie, które trwają od lat mimo, że niektórych już nie ma w serialu. To też spotkania z Wami i tysiące zrobionych zdjęć. To wszystko sprawia, że ta przygoda jest niezwykła i pełna emocji. Dziękujemy, że tu jesteście.”

Oglądaliście jubileuszowy odcinek serialu i widzieliście "powrót" Lucjana Mostowiaka, wygenerowanego przez AI w "M jak miłość"?

Zobaczcie zdjęcia z planu "M jak miłość" opublikowane przez Katarzynę Cichopek.

