Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie z majówki. Fani: "Maciek czy Marcin robił zdjęcie?"

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po rozstaniu dzielą się opieką nad dziećmi. Tym razem to aktorka postanowiła zabrać pociechy na majówkowy wyjazd, a zdjęciem ze wspólnych chwil pochwaliła się na Instagramie. Aktorka wygląda na nim na naprawdę szczęśliwą i pod postem pojawiło się mnóstwo komplementów dla gwiazdy, ale niestety nie zabrakło również uszczypliwości ze strony fanów. Dlaczego?

Rozmowa Marcina Hakiela z Aleksandrą Kwaśniewską w programie "Miasto Kobiet" wywołała prawdziwą medialną burzę. To właśnie tam tancerz bardzo otworzył się w temacie rozstania z Katarzyną Cichopek mówiąc między innymi, że "jego była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność", a w momencie, gdy ją od niego otrzymała okazało się, że "ta wolność ma imię". Niestety, tuż po wywiadzie na aktorkę spadł olbrzymi hejt, przez co gwiazda "M jak miłość" musiała nawet wyłączyć komentarze pod swoimi ostatnimi zdjęciami na Instagramie. Po niedługim czasie gwiazda zdecydowała się jednak znów przywrócić możliwość komentowania na jej profilu.

Pomimo upływu czasu, internauci jednak wydają się nie zapominać i wciąż niektórzy uszczypliwie komentują nowe zdjęcia Katarzyny Cichopek na Instagramie. Tym razem pod fotką z majówkowego wyjazdu pojawiły się zarzuty, że... gwiazda w ogóle nie przeżywa rozstania z mężem, bo na każdym zdjęciu jest radosna i uśmiechnięta.

- Pani jak zwykle non stop radosna, zdrady i rozwody się zdarzają, ale obie strony jednak to dość mocno przeżywają, bo jest to duża sprawa. A pani zachowuje się tak, jakby nic. Nie szkoda pani go tak po ludzku?

- Szkoda, że bez męża ☹️ - pisali internauci.