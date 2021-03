Katarzyna Cichopek pokazała zaskakujące zdjęcie z Agnieszką Włodarczyk! "To będą pożegnalne spektakle". Co co chodzi?

Katarzyna Cichopek pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z Agnieszką Włodarczyk i zdradziła, że aktorka, która już niebawem po raz pierwszy zostanie mamą wybiera się na urlop macierzyński. Gwiazda "M jak miłość" wyznała, że ostatnio zagrały razem spektakle i szczerze napisała, że Agnieszka Włodarczyk przygotowuje się teraz do najważniejszej roli w życiu i wygląda na to, że na jakiś czas pożegna się z widzami.

Katarzyna Cichopek pokazała zaskakujące zdjęcie z Agnieszką Włodarczyk!

Katarzyna Cichopek razem z Anną Muchą i Agnieszką Włodarczyk gra w spektaklu "Przygoda z ogrodnikiem" w Teatrze Palladium. Gwiazda "M jak miłość" w mediach społecznościowych opublikowała wspólne zdjęcie z aktorami grającymi w spektaklu i zdradziła, że Agnieszka Włodarczyk, która niebawem zostanie mamą, planuje przerwę w graniu i teraz zamierza skupić się na przygotowaniach do nowej "życiowej roli":

To będą pożegnalne spektakle @agnieszkawlodarczykofficial która szykuje się do najważniejszej życiowej roli 👩‍🍼 My gwarantujemy dużą dawkę śmiechu. Kto wczoraj widział ten może potwierdzić 😂 - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek.

Na zdjęciu to właśnie przyszła mama zwraca największą uwagę i widać, że ciążowy brzuszek jest już bardzo widoczny. Co więcej Agnieszka Włodarczyk zachwyca też stylizacją. W "małej czarnej" idealnie został podkreślony brzuszek, a opaska na włosach to modny dodatek, który już od kilku sezonów jest prawdziwym hitem.

Tylko zobaczcie wspólne zdjęcie Katarzyny Cichopek, Agnieszki Włodarczyk i Anny Muchy. Co za trio!

Agnieszka Włodarczyk przygotowuje się do najważniejszej roli w życiu.

Instagram / agnieszkawlodarczykofficial

Aktorka w mediach społecznościowych chwali się kolejnymi zdjęciami z ciążowym brzuszkiem.