Katarzyna Cichopek cieszy się niesłabnącą popularnością. Gwiazda "M jak miłość" i "Pytania na śniadanie" może pochwalić się naprawdę sporym gronem fanów, którzy z zaangażowaniem śledzą jej prywatne i zawodowe życie w mediach społecznościowych. Choć zazwyczaj aktorka nie może opędzić się od komplementów, tym razem musiała tłumaczyć się internautom ze... swoich zębów! Jak się okazuje, kiedy opublikowała zdjęcie z pięknym szerokim uśmiechem, ci zarzucili jej, że zrobiła sobie zęby i nie każdy może sobie na to pozwolić.

Katarzyna Cichopek zrobiła sobie zęby?

Jak się okazuje, w przypadku Katarzyny Cichopek uśmiech to sposób na życie i musimy przyznać, że naprawdę nie schodzi on z twarzy gwiazdy "Pytania na śniadanie". Teraz aktorka postanowiła zachęcić swoich fanów, by i oni częściej nakładali go na twarz, co więcej, jej zdaniem, możemy dzięki uśmiechaniu się możemy nawet zgubić zbędne kalorie! Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy kolejny sekret jej idealnej figury.

Życzę Wam miłego dnia. Uśmiechajmy się Kochani, bo śmiech to zdrowie. 😁 Śmiech nazywany jest najprzyjemniejszym lekarstwem na świecie, ponieważ rozładowuje napięcie pomagając w walce ze stresem, wzmacnia odporność, a także uaktywnia mięśnie brzucha i powoduje spalanie kalorii! 😎 A podobno my Polacy nie lubimy się śmiać. Zgadzacie się z tym? Ja się chichram non stop 😄

Życzenia gwiazdy poruszyły jej fanów, którzy chętnie dzielili się w komentarzach własnymi historiami. Niektórzy jednak postanowili zwrócić uwagę na zupełnie inną rzecz i jak się okazuje, nie mogli oderwać wzroku od równych, śnieżnobiałych zębów Katarzyny Cichopek. Zdaniem internautów gwiazda zrobiła sobie licówki!

Piękne licówki - skomentowała jedna z fanek.

Katarzyna Cichopek nie mogła zostawić tego komentarza bez odpowiedzi i choć niektórych może to zdziwić, okazuje się, że Katarzyna Cichopek może pochwalić się własnym, pięknym uśmiechem. Gwiazda "M jak miłość" przez trzy lata nosiła aparat na zęby i jak widać, opłaciło się.

Coś Ty! 3 lata aparatu na zęby. Moja naturalna duma - wyznała aktorka.

Na tym jednak się nie skończyło. Uśmiech gwiazdy postanowili skomentować również inni internauci:

Nie każdy ma zrobione tak zęby i zapewne nie jednej czy jednemu jest przez to ciężko o ten uśmiech.

Jak na ten komentarz zareagowała Katarzyna Cichopek? Aktorka stwierdziła, że bez zębów również można się uśmiechać. Jak widać gwiazda doskonale wie, jak poradzić sobie z wścibskimi internautami, a odrobina uśmiechu jeszcze nikomu nie zaszkodziła - wręcz przeciwnie.

Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoim hollywoodzkim uśmiechem. Fani od razu stwierdzili, że gwiazda zrobiła licówki.

Instagram

Jak się okazuje, gwiazda przez trzy lata nosiła aparat ortodontyczny, a jej uśmiech jest całkowicie naturalny.

Instagram

Cóż, takich zębów możemy tylko pozazdrościć.