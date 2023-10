Paulina Smaszcz obecnie cieszy się rodzinnym szczęściem i realizuje się jako babcia. Dziennikarka skupia się na rodzinie i synach, ale zdecydowała się też na kilka ważnych kroków. Paulina Smaszcz złożyła w sądzie aż dwa pozwy przeciwko swojemu byłemu mężowi i przyznała też, że chciała się pogodzić z Katarzyną Cichopek, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Paulina Smaszcz w ostatnich miesiącach stała się jedna z najbardziej kontrowersyjnych osób w polskim show-biznesie, a jej relację z byłym mężem nie były najlepsze, odkąd wyszło na jaw, że Maciej Kurzajewski spotyka się z Katarzyną Cichopek. Choć Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski są już po rozwodzie od kilku lat, to dziennikarka dopiero teraz mówi wprost w rozmowie z Plotkiem, że w sądzie czekają dwa pozwy przeciwko jej byłemu mężowi. Jeden z nich ma dotyczyć zatajenia majątku...

Paulina Smaszcz przyznała też, że do tej pory nie miała okazji poznać Katarzyny Cichopek, ale nie miałaby problemu, aby się z nią spotkać.

Co ciekawe, była żona Macieja Kurzajewskiego miała wyjść z inicjatywą zaproszenia Katarzyny Cichopek na kawę, ale miała nie dostać odpowiedzi:

Ja wielokrotnie próbowałam. Mnie pani Katarzyna przy wspólnym świątecznym stole (w Wielkanoc) absolutnie by nie przeszkadzała. We Włoszech razem z synami zapraszaliśmy na kawę. Zero odpowiedzi. Zapraszałam na rozmowę i pogodzenie się. Zero odpowiedzi. Wyraźnie Maciej nie chce, by pani Katarzyna poznała prawdę, bo pewnie Maciej ma swoją manipulacyjną wersję - dodała w rozmowie z serwisem Plotek.