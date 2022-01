Katarzyna Cichopek pokazała brzuch, a fani ruszyli z gratulacjami! 

Katarzyna Cichopek zadała szyku w eleganckim garniturze! Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zachwyciła swoim wyglądem w stylowym komplecie, który będzie prawdziwym hitem wiosny 2021. Fioletowy garnitur podkreślił świetną figurę gwiazdy TVP. Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Zobacz także: Katarzyna Cichopek z torebką za 9 tysięcy. Kobiety o niej marzą! Wiemy, gdzie kupisz podobną za 50 złotych Katarzyna Cichopek w garniturze Katarzyna Cichopek po raz kolejny udowodniła, że należy do grona najbardziej stylowych gwiazd TVP. Aktorka i prezenterka od jakiegoś czasu publikuje w sieci całkiem sporo zdjęć na których pokazuje swoje stylizacje. Internauci są zachwyceni modowymi wyborami prowadzącej "Pytanie na śniadanie", która w przeciwieństwie do serialowa Kingi z "M jak miłość" doskonale zna się na najnowszych trendach. Ostatnio Katarzyna Cichopek zachwyciła w zimowej stylizacji, a teraz gwiazda TVP pokazała się w garniturze, który będzie hitem nadchodzącej wiosny. Katarzyna Cichopek opublikowała w sieci nowe zdjęcie na którym pozuje z mężem. Gwiazda "Pytania na śnidanie" i "M jak miłość" zaprezentowała się w eleganckim fioletowym garniturze od Pinko który połączyła z jasną koszulką i elegankimi sandałkami na obcasie. Zobaczcie sami! Garnitur aktorki idealnie sprawdzi się nie tylko na wielkie wyjścia ale również na co dzień. Zobacz także: Katarzyna Cichopek z hitową torebką za ponad 1000 złotych. Znalazłyśmy identyczną za 79.99 zł! Katarzyna Cichopek we fioletowym garniturze. Wyświetl ten post na Instagramie. ...