Kasia Cichopek chyba nigdy nie pokazała tak odważnej fotki! "Wizerunek grzecznej dziewczynki przełamany" 

Katarzyna Cichopek już od jakiegoś czasu zmieniła swoje nawyki i może pochwalić się doskonałą figurą, która jest efektem treningów i zdrowego stylu życia. Aktorka nie stosowała żadnych cudownych diet, ale zmieniła swoje dotychczasowe nawyki, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy schudła ponad 6 kilogramów. Katarzyna Cichopek ostatnio w mediach społecznościowych prezentuje nie tylko zdjęcia kolejnych stylizacji i relacje z treningów, ale pokazuje też jak spędza czas z rodziną i wygląda na to, że aktorka stawia na aktywny wypoczynek. Gwiazda "M jak miłość" właśnie pochwaliła się kolejną wyprawą, tym razem w góry i zachwyciła stylizacją, którą wybrała na szlak. Ten look zachwycił nawet Annę Muchę, Agnieszkę Włodarczyk i Rafała Mroczka... Katarzyna Cichopek w odważnej stylizacji w górach Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie zdjęcie ze szlaku na Wielki Kopieniec, ale wszyscy patrzą tylko na stylizację gwiazdy "M jak miłość" . Aktorka wygląda obłędnie w dopasowanym stroju sportowym, który wygląda jak druga skóra. To zestaw marki Oceansapart i kosztuje 319 zł. W drodze na Wielki Kopieniec 🏞 ktoś z Was był? #tatry #wędrówka #mountains - napisała Katarzyna Cichopek na Instagramie. Stylizacja gwiazdy "M jak miłość" wzbudziała mnóstwo emocji. Sportowy look aktorki skomentowała m.in Anna Mucha pisząc Zaje...cie wyglądasz ! To nie jedyny tego typu komentarz. Agnieszka Włodarczyk dodaje: Co za figura😜 , a Rafał Mroczek dodał wymowne emotikony: 🔥❤️ Zobacz także: Katarzyna Cichopek w boskiej sukience Michael Kors, ale fani patrzą na jej stopy. Wpadka z butami? To nie jedyne reakcje na górską stylizację Katarzyny...