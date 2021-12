Mąż Katarzyny Cichopek schudł i pochwalił się nowym zdjęciem. Taki efekt osiągnął w święta!

To jest już ich rytuał! Katarzyna Cichopek wpadła na pomysł, żeby podczas pandemii ćwiczyć całą rodziną pod okiem wykwalifikowanego trenera. Dlatego umawiają się z nim w czwórkę. Rodzicom towarzyszą dzieci – Helenka oraz Adaś. Okazuje się, że trener potrafi wymyślić dla nich taki zestaw ćwiczeń, że wszyscy dają radę (nawet najmłodsza Helenka) i wszyscy są zadowoleni (nawet głowa rodziny Marcin Hakiel). Na zdjęciach, które Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie widać, że cała czwórka ćwiczy za pomocą rozciągających się gum oraz tzw. schodków. Mają przy tym sporo zabawy, bo słychać, że się śmieją, a trener ich chwali, że są zgranym zespołem. "Nie da się ukryć, ci państwo mają szkołę tańca", powiedział trener, z którym ćwiczą też inne gwiazdy np. Olga Bołądź, Maja Bochosiewicz i Adam Zdrójkowski. Katarzyna Cichopek pozuje odważnie w bikini Katarzyna Cichopek przerwę świąteczną postanowiła spędzić razem z rodziną na słonecznej Dominikanie. Wywołało to sporo krytycznych uwag, ale jeszcze więcej komentarzy zebrała figura aktorki. Większość fanów chwaliła, podreślając, że Katarzyna nie należy do najszuplejszych gwiazd, ale przyjemnie im jest popatrzeć na osobę, która wygląda normalnie i widać, że lubi swoje krągłości. Piękna naturalna kobieta🔥🔥. Kasiu ślicznie wyglądasz👏👏👏 Gwiazda wielokrotnie wywiadach powtarzała, że się nie głodzi. Jej sekret zgrabnej sylwetki to spacery i dużo tańca z mężem i córeczką. Teraz wiemy też, że cała rodzina Katarzyny i Marcina ćwiczy na siłowni. A to przynosi świetne efekty! ZOBACZ: Syn Katarzyny Cichopek skończył 11 lat! Gwiazda "M jak miłość" pokazała zdjęcie chłopca. To cały tata! " Cała rodzinka Katarzyny Cichopek: córka Helenka,...