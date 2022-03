To nie jest łatwy czas dla Antoniego Królikowskiego. Po tym, jak w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że rozstał się z Joanną Opozdą tuż przed narodzinami Vincenta, w sieci zawrzało. Aktor musi mierzyć się z olbrzymim hejtem, chociaż do tej pory ani on ani jego żona nie zajęli stanowisk w kwestii swoich spraw osobistych. Teraz, gdy w mediach głośno jest o kolejnym rozstaniu, internauci wykorzystali powód by jeszcze raz zadrwić z Antoniego Królikowskiego. Nawiązali do rozstania Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela.

Internauci dokuczają Antoniemu Królikowskiemu po rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela

Informacje o rozstaniu Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy wywołały w sieci burzę. Antoni Królikowski jest ciągle krytykowany przez fanów. W dodatku przez to, że nie zdecydował się wycofać z życia publicznego, pod jego każdą nową zawodową aktywnością pojawiają się kolejne pełne żalu i nierzadko hejtu, komentarze. Nie pomaga w tym fakt, że TVN właśnie emituje program "Przez Altantyk", który był nagrywany jesienią, a Antoni Królikowski dużo mówi w nim o samej Joannie Opoździe oraz oczekiwaniu na synka. Pomimo co raz to nowych doniesień w sprawie konfliktów pomiędzy małżonkami, Antoni Królikowski zapewnia, że widuje synka codziennie. Do niedawna rozstanie Królikowskiego i Opozdy było numerem jeden w mediach. Jednak Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel również ogłosili swoje rozstanie i to po 17 latach związku. Internauci wykorzystali zainteresowanie mediów, by wbić szpilę Antoniemu Królikowskiemu:

- Ciesz się chłopie że Cichopki się rozwodzą może wszyscy o tobie zapomną 😂😂😂

- Wątpię. To, co zrobił to żenada roku!!!

- Złoto 😂😂😂😂

- Nie hejtuje Rabbita… Ale nawet śmiechłam! 😂

Antoni Królikowski stara się nie reagować na docinki internautów, z którymi musi się mierzyć odkąd w mediach pojawiła się pierwsza plotka o rozstaniu z żoną. Mówi się, że Antoni Królikowski cierpi po rozstaniu z Joanna Opozdą i "jest w słabej formie psychicznej". Stara się jednak skupiać na obowiązkach zawodowych oraz wychowywaniu synka. Niedawno Antoni Królikowski pokazał zdjęcie z Vincentem i przyznał, że ojcostwo to najtrudniejsze wyzwanie w jego życiu.

Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela okazało się być jednym z powodów do wbicia szpili Antoniemu Królikowskiemu przez internautów. W końcu teraz w mediach nie tylko o nim jest głośno, ale również o gwieździe "M jak Miłość", która rozwodzi się z mężem po 14 latach małżeństwa! To kolejne szokujące rozstanie w polskim show-biznesie w przeciągu ostatnich tygodni. Jednak czy internauci powinni odpuścić Antoniemu Królikowskiemu? W końcu do tej pory ani on ani Joanna Opozda nie zdecydowali się wytłumaczyć fanom, co pomiędzy nimi zaszło. Czy zdecydują się na ten krok?