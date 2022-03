Do tej pory trudno uwierzyć, że związek Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela należy już do przeszłości. Powód? Przez kilkanaście lat uchodzili za jedno z najbardziej udanych małżeństw w polskim show–biznesie. Choć Hakielowie nie ukrywali, że ich związek nie jest idealny, ostatnio sprawiali wrażenie bardzo szczęśliwych. W styczniu byli z dziećmi na urlopie na Seszelach, w lutym w Alpach. Na zdjęciach z urlopu byli roześmiani, zrelaksowani... Czy tak wygląda para w kryzysie? A jednak. Na początku marca para wydała na Instagramie oświadczenie. Napisali w nim, że po 17 latach związku podjęli decyzję o rozstaniu, prosząc przy okazji, by, ze względu na dzieci, uszanować ich prywatność w tym trudnym dla ich rodziny czasie. Do Kasi i do Marcina wciąż jednak napływają pytania, dotyczące ich rozstania. W rozmowie z "Party" Cichopek odniosła się do jednego z nich! Co powiedziała?

Katarzyna Cichopek o rozstaniu z Marcinem Hakielem

Choć od ogłoszenia decyzji o rozstaniu minął już prawie miesiąc, do tej pory Hakielowie – zgodnie z obietnicą – nie komentowali tego, co wydarzyło się w ich życiu. Fani pary jednak nie dają za wygraną. Wciąż dopytują ich o przyczyny rozpadu małżeństwa, proszą też, by dali sobie jeszcze jedną szansę. Jak ustaliło "Party", Katarzyna i Marcin od kilku tygodni nie mieszkają już razem, choć nie wiadomo ani które z nich zostało w mieszkaniu na warszawskiej Sadybie, ani przy kim są dzieci: 13-letni Adam i 9-letnia Helenka. Ostatnio Hakiel wrzucił zdjęcie, na którym razem z córką dekorował taras na wiosnę. Ci, którzy obserwują Kasię na Instagramie, sądzą po zdjęciach wnętrz, że to Cichopek wyprowadziła się z domu. Jaka jest prawda? Czy Hakielowie myślą o rozwodzie? A może pozew jest już w sądzie? "Party" zapytało o to samą zainteresowaną!

– Nie komentuję naszego rozstania. Wszystko, co miałam do powiedzenia, znajduje się w oświadczeniu – mówi „Party” Katarzyna.

I wygląda na to, że zamierza być w swoim postanowieniu konsekwentna. O planach na najbliższe tygodnie nie chce jeszcze rozmawiać. Jej mąż okazał się bardziej wylewny. Hakiel przyznał, że chodzi do terapeuty i po raz pierwszy zorganizował dla obserwatorów swojego konta na Instagramie Q&A. Wśród nadesłanych pytań padło także osobiste. Fani zapytali wprost czy zdradził Katarzynę Cichopek?

„Czy pan zdradził?”. „Nie”, odpowiedział Marcin.

Co ciekawe, nikt z osób pracujących z Katarzyną Cichopek nie domyślał się, że w jej życiu prywatnym dzieje się coś niepokojącego. Aktorka słynie ze swojego profesjonalizmu i tym razem też zachowała zimna krew, wykonując obowiązki prowadzącej "Pytanie na śniadanie" bez żadnego zarzutu.

– Dla nas wszystkich to też był szok. Ostatnio Kasia była jak zawsze świetnie przygotowana i uśmiechnięta. Podczas jednego z wydań narzekała tylko na gorsze samopoczucie – mówi „Party” osoba z TVP.

Gwiazda także po wydaniu oświadczenia zachowywała się jak zwykle. Wprawdzie na kilka dni zniknęła z social mediów, ale odbierała wszystkie wiadomości od fanów, którzy przesyłali jej życzenia siły i zapewniali o swoim wsparciu.

Czy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel będą walczyć w sądzie?

Jak donosi "Party", podobno Hakielowie myślą o rozwodzie za porozumieniem stron. O opiekę nad dziećmi też nie zamierzają walczyć – wierzą, że uda im się w tej kwestii wypracować kompromis. To, że oboje mają swoje stabilne kariery, na pewno pomaga w tej sytuacji. Jak teraz wyglądają ich wzajemne relacje? Do niedawna podkreślali, że są przede wszystkim przyjaciółmi.

„To jest taki solidny fundament naszego związku. (...) Te trudniejsze sprawy staramy się omówić, porozmawiać, przepracować”, mówili.

Miejmy nadzieję, że ta sztuka uda im się i tym razem.

Zobacz także: Marcin Hakiel opublikował zdjęcie z niepokojącym opisem: "Trochę wygnieciony przez życie". Fani się martwią.

Więcej o rozpadzie małżeństwa Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przeczytasz w nowym "Party".

Po rozstaniu Hakielowie rzucili się w wir pracy. Katarzyna Cichopek pracuje w "Pytaniu na Śniadanie". Kręci też nowe odcinki serialu "M jak miłość" i gra w teatrze. Z kolei Marcin rozwiją swoją szkołę tańca, a ostatnio pracuje też nad nową sylwetką – schudł już ponad 15 kilogramów.