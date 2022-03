Katarzyna Cichopek wyprowadziła się ze wspólnego domu? Te zdjęcia mówią wiele...

Katarzyna Cichopek nie była przekonana do ślubu z Marcinem Hakielem?! Zaledwie kilka dni temu w krótkim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie aktorka poinformowała, że po 17 latach rozstaje się z mężem. Wiadomość o rozstaniu pary z pewnością zaskoczyła wszystkich fanów gwiazdy "M jak miłość" i tancerza, ale teraz warto przypomnieć słowa Katarzyny Cichopek, która w dość zaskakujący sposób mówiła o swoim związku z Marcinem Hakielem... Zaskakujące wyznanie Katarzyny Cichopek o związku z Marcinem Hakielem Poznali się w 2005 roku, a już trzy lata później odbył się ślub Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas wzruszającej uroczystości w Zakopanem. Para doczekała się dwójki dzieci, jednak ostatnio okazało się, że ich związek nie przetrwał próby czasu - okazało się wówczas, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel podjęli decyzję o rozstaniu. Co ciekawe, kilka lat temu Katarzyna Cichopek w wywiadzie dla magazynu "Pani" szczerze przyznała, że w przeszłości mocno zastanawiała się, czy w ogóle chce wziąć ślub z Marcinem Hakielem! To on nalegał na ślub, mnie małżeństwo nie było potrzebne do szczęścia. Miałam u boku mężczyznę, z którym lubiłam spędzać czas, podróżować i to mi wystarczyło. Uważałam, że jest dobrze tak, jak jest. Ale dla Marcina małżeństwo było ważne i w końcu mnie przekonał. (...) Momentem, w którym zrozumiałam, że moje życie ma się diametralnie zmienić, było podjęcie decyzji, jakie nazwisko mam nosić. Męża czy rodowe? Wtedy wyszła na jaw moja niedojrzałość, bo nie umiałam rozstać się z własnym. Myślałam: Jak to, mam porzucić nazwisko mojego ukochanego tatusia? To była decyzja na całe życie, więc bardzo ją przeżywałam- Katarzyna...