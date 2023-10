Katarzyna Cichopek: "Pragnę podzielić się z Wami moim szczęściem". Fani pogratulowali

Ostatnio w życiu Anny Lewandowskiej sporo się dzieje - wszystko ze względu na niedawną przeprowadzkę do Hiszpanii. Mimo tego gwiazda nie zwalnia tempa i świetnie łączy obowiązki zawodowe ze zmianami w życiu prywatnym. Żona Roberta Lewandowskiego od lat prężnie prowadzi kilka biznesów i właśnie została za to doceniona prestiżową nagrodą. Trenerka pochwaliła się swoim szczęściem, a pod jej nowym postem pojawiło się mnóstwo gratulacji! Anna Lewandowska otrzymała prestiżową nagrodę W połowie lipca br. dowiedzieliśmy się o transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony . Zmiana klubu piłkarskiego przez polskiego napastnika spowodowała, że Lewandowscy musieli porzucić życie w Niemczech i przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii. Nie ulega jednak wątpliwości, że Anna i Robert Lewandowscy cieszą się z tej zmiany i już zdążyli zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Teraz na Instagramowym profilu Anny Lewandowskiej pojawiły się kolejne, radosne wieści. Jak wiadomo, gwiazda ma kilka biznesów, które doskonale prosperują. Nic więc dziwnego, że właśnie otrzymała wyróżnienie w plebiscycie BRANDME CEO organizowanego przez magazyn Forbes. - To prawdziwy zaszczyt odebrać tak prestiżowe wyróżnienie jak #BRANDME CEO przyznawane przez magazyn #Forbes! [...] Dynamiczny świat w którym żyjemy sprawia, że odwaga, autentyczność, a także poczucie solidarności i społeczna odpowiedzialność liderów mają dziś fundamentalne znaczenie. Sukcesu w biznesie nie byłoby także bez pasji. To ona napędza nasze codzienne działania i sprawia, że chcemy osiągać więcej. Pasja stoi za każdym z moich działań. Promowanie zdrowego trybu życia i holistycznego podejścia do niego to moja misja - napisała Anna Lewandowska w swoim poście dotyczącym otrzymania prestiżowego wyróżnienia. ...