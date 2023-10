Paulina Smaszcz znów nie zawiodła: "Lepiej być wdową, niż byłą żoną". Cichopek jej za to podziękuje?

W ostatnim czasie nikt nie potrafił tak rozpalić mediów, jak kobieta-petarda, czyli Paulina Smaszcz. Dziennikarka zaledwie w kilka dni popadła w konflikt z największymi gwiazdami polskiego show-biznesu, jednocześnie nie odpuszczając Maciejowi Kurzajewskiemu oraz Katarzynie Cichopek. Niedawno znów odniosła się do swojego życia osobistego za pośrednictwem Instagrama. Teraz przekonuje, że ma po swojej stronie mnóstwo internautek, które tak jak ona, zostały porzucone. Na jej profilu pojawił się obszerny wpis, w którym opowiedziała o ich losie. Przy okazji wbiła szpilę byłemu mężowi i gwieździe "M jak miłość"? Nie brakuje mocnych stwierdzeń! Paulina Smaszcz szczerze o porzuconych kobietach: "Dzieci nowej kobiety, która jest obcym człowiekiem..." Jest już jasne, że Paulina Smaszcz nie przeprosi Izabeli Janachowskiej i Iwony Pavlović . Dziennikarka nie zamierza milczeć po głośnej aferze i właśnie opublikowała na Instagramie długi wpis, w którym zaznaczyła, że mnóstwo kobiet wie, co czuje. Postanowiła podziękować za wsparcie i opowiedzieć, jak wygląda los porzuconych partnerek. Dziękuję za wsparcie, tyle słów ciepła i zrozumienia. Dziękuję za Wasze historie przesyłane do mnie w treści komunikatorów, przez maila i w wiadomościach priv. Przykro mi, że spotyka Was tyle złych opinii, złych języków, ostracyzmu i krytyki. W polskim społeczeństwie to schemat. On urządza sobie życie na Waszej krzywdzie, zdradzie, kłamstwach i oszustwach. Ta nowa, często młodsza u jego boku, z przyklejonym uśmiechem, głupiutko zakochana daje poklask jego obrzydliwym zachowaniom wobec byłej żony i jego dzieci. Dzieci nowej kobiety, która jest obcym człowiekiem, stają się dla niego ważniejsze, niż jego własne — napisała. Zobacz także: Wyszło na jaw, jak synowie Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego traktują Kasię Cichopek! ...