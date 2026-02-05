Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski skradli show na ramówce Polsatu

5 lutego 2026 roku Warszawa stała się centrum medialnego zainteresowania za sprawą prezentacji wiosennej ramówki telewizji Polsat. Wśród wielu znanych twarzy szczególną uwagę przyciągnęli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Para, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, pojawiła się wspólnie na czerwonym dywanie, wywołując ogromne emocje.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski skradli show na wiosennej ramówce Polsatu

Katarzyna Cichopek postawiła tego dnia na odważny i stylowy wybór. Zaprezentowała się w bordowej stylizacji, która doskonale podkreślała jej urodę. Komplet w intensywnym kolorze był nie tylko elegancki, ale również niezwykle fotogeniczny. Obok niej Maciej Kurzajewski wybrał klasyczny granatowy garnitur, pozostając wiernym swojemu eleganckiemu stylowi.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie szczędzili sobie uśmiechów i czułości, pozując ramię w ramię do zdjęć. Ich obecność natychmiast przykuła uwagę fotoreporterów oraz widzów. Prowadzący program „Halo tu Polsat” ponownie udowodnili, że są jedną z najchętniej oglądanych par w polskich mediach. Spojrzenia wszystkich skupiła na sobie również odmieniona Aneta Zając, która pojawiła się na ramówce.

Wiosenna ramówka Polsatu przyciągnęła gwiazdy. Oni błyszczeli najbardziej

Konferencja ramówkowa Polsatu, która odbyła się 5 lutego 2026 roku w Warszawie, zgromadziła wiele znanych postaci ze świata show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawili się między innymi Aneta Zając, Magdalena Narożna, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Agnieszka Hyży. Warto zwrócić uwagę, że również gwiazdy „Tańca z gwiazdami” zachwyciły na wiosennej ramówce Polsatu.

Maciej Kurzajewski świętował 53. urodziny

Niecały miesiąc przed ramówką Maciej Kurzajewski świętował swoje 53. urodziny. Z tej okazji stacja Polsat przygotowała dla niego wyjątkową niespodziankę. Prezenter otrzymał specjalną kartkę urodzinową, którą opublikował później w sieci. Największe zainteresowanie wzbudził jednak podpis pod życzeniami - złożony przez Edwarda Miszczaka, dyrektora programowego stacji, jako „Edi Miszczak”.

