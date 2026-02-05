5 lutego 2026 roku stacja Polsat zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Na wydarzeniu, które przyciągnęło wiele znanych twarzy. Celebryci zaprezentowali się w eleganckich stylizacjach, podkreślających prestiż wydarzenia. Czerwony dywan był miejscem prezentacji najnowszych trendów modowych i okazją do pokazania się publiczności w odświeżonych wizerunkach.

Gwiazdy na wiosennej ramówce Polsatu

Wiosenna ramówka Polsatu zapowiada się ekscytująco. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zapowiedział, że stacja szykuje dla widzów zarówno powroty ulubionych programów, jak i nowości.

Od marca po 'Farmie' będziemy prezentować nowości naszej wiosennej ramówki, co razem stworzy bardzo mocny wieczorny blok - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

Widzowie mogą spodziewać się różnorodnych formatów, które łączą rozrywkę, wiedzę i emocje. Wiosenna ramówka Polsatu ma na celu przyciągnąć przed telewizory szeroką grupę odbiorców, dostarczając im codziennie wieczorem wyjątkowy miks programów.

Na czerwonym dywanie podczas wiosennej ramówki Polsatu nie mogło zabraknąć tych gwiazd:

Elżbiety Romanowskiej;

Anety Zając;

Ilony i Mileny Krawczyńskich;

Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke;

Krzysztofa Ibisza;

Pauliny Sykut-Jeżyny;

Marceliny Zawadzkiej;

Iwony Pavlović;

Ewy Wachowicz;

Kamila Nożyńskiego.

