Wiosenna ramówka Polsatu. Tak gwiazdy lśniły na czerwonym dywanie
Wiosenna ramówka Polsatu przyciągnęła tłumy gwiazd. Nie mogło zabraknąć takich osób jak: Elżbieta Romanowska, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzystof Ibisz, czy Iwona Pavlović. Tak gwiazdy zaprezentowały się na czerwonym dywanie.
5 lutego 2026 roku stacja Polsat zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Na wydarzeniu, które przyciągnęło wiele znanych twarzy. Celebryci zaprezentowali się w eleganckich stylizacjach, podkreślających prestiż wydarzenia. Czerwony dywan był miejscem prezentacji najnowszych trendów modowych i okazją do pokazania się publiczności w odświeżonych wizerunkach.
Gwiazdy na wiosennej ramówce Polsatu
Wiosenna ramówka Polsatu zapowiada się ekscytująco. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zapowiedział, że stacja szykuje dla widzów zarówno powroty ulubionych programów, jak i nowości.
Od marca po 'Farmie' będziemy prezentować nowości naszej wiosennej ramówki, co razem stworzy bardzo mocny wieczorny blok
Widzowie mogą spodziewać się różnorodnych formatów, które łączą rozrywkę, wiedzę i emocje. Wiosenna ramówka Polsatu ma na celu przyciągnąć przed telewizory szeroką grupę odbiorców, dostarczając im codziennie wieczorem wyjątkowy miks programów.
Na czerwonym dywanie podczas wiosennej ramówki Polsatu nie mogło zabraknąć tych gwiazd:
- Elżbiety Romanowskiej;
- Anety Zając;
- Ilony i Mileny Krawczyńskich;
- Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke;
- Krzysztofa Ibisza;
- Pauliny Sykut-Jeżyny;
- Marceliny Zawadzkiej;
- Iwony Pavlović;
- Ewy Wachowicz;
- Kamila Nożyńskiego.
Zobacz także:
- Odeszła z "M jak miłość" i stało się to. Dominika Kachlik nagle ogłosiła
- Kolejny cios dla Pawła po śmierci Franki w "M jak miłość". Obejrzy nagrania i usłyszy wiadomość o drugim dziecku
- Tajne spotkanie uczestników "Tańca z gwiazdami". Paparazzi wszystko uwiecznili
1 z 18
Adam Zdrójkowski
2 z 18
Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski
3 z 18
Adrianna Kalska
4 z 18
Magdalena Boczarska
5 z 18
Krzysztof Ibisz
6 z 18
Paulina Sykut-Jezyna
7 z 18
Hubert Urbanski
8 z 18
Skolim
9 z 18
Miuosh, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bulecka
10 z 18
Patricia Kazadi
11 z 18
12 z 18
Iwona Pavlović
13 z 18
Ewa Wachowicz
14 z 18
Aneta Zając
15 z 18
Hanna Żudziewicz
16 z 18
Ilona Krawczynska, Milena Krawczynska
17 z 18
Elżbieta Romanowska
18 z 18
Jacek Jeschke