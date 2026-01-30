Wydarzenie, które miało miejsce 30 stycznia 2026 r. w programie „Halo tu Polsat”, zaskoczyło nie tylko widzów, ale przede wszystkim Macieja Kurzajewskiego. Podczas transmisji na żywo, kiedy dziennikarz prowadził poranną rozmowę, do studia niespodziewanie wtargnęło dwóch członków ekipy produkcyjnej, trzymając tort urodzinowy. W tle rozbrzmiało tradycyjne „Sto lat”, wyśpiewane przez całą redakcję.

Zaskoczenie na twarzy dziennikarza było autentyczne. Maciej Kurzajewski obchodził swoje 53. urodziny dzień wcześniej – 29 stycznia 2026 r. Chociaż szybko zorientował się, że chodzi o przygotowaną przez ekipę niespodziankę, nie krył wzruszenia i zaskoczenia całą sytuacją.

Ekipa „Halo tu Polsat” przygotowała urodzinową niespodziankę Maciejowi Kurzajewskiemu

Sceny, które rozegrały się na oczach telewidzów, zaskoczyły również internautów. Dwóch pracowników produkcji wdarło się na plan „Halo tu Polsat”, przynosząc kolorowy tort z zapalonymi świeczkami. W momencie, gdy prowadzący zdmuchiwał świeczki, widownia i pozostali członkowie ekipy dołączyli się do śpiewu.

Atmosfera w studiu była pełna emocji. Prezenter był wyraźnie wzruszony, dziękował ekipie i uśmiechał się szeroko. Chwilę później, na wizji pojawiła się również jego partnerka i współprowadząca program - Katarzyna Cichopek. Warto przypomnieć, że w dniu urodzin Maciej Kurzajewski czekał do późnych godzin z publikacją ważnego wpisu.

Maciej Kurzajewski wszedł do studia "Halo tu Polsat" i zaniemówił AKPA/GAŁĄZKA

Katarzyna Cichopek złożyła publiczne wyznanie i pocałowała partnera

Wzruszającym momentem programu był występ Katarzyny Cichopek. Aktorka i prezenterka podeszła do zaskoczonego Macieja Kurzajewskiego, złożyła mu publiczne życzenia oraz pocałowała go na wizji.

Maćku drogi, przyjmij najżyczliwsze życzenia od całej redakcji - od wszystkich kolegów, od całej ekipy. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, a o miłość zadbam ja powiedziała na oczach widzów.

Kariera Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy w Polsce. Karierę rozpoczął w 1993 roku, kiedy odbył staż w redakcji sportowej Telewizji Polskiej. W kolejnych latach współpracował również z TVN i Wizją Sport.

Choć długo kojarzony był głównie z dziennikarstwem sportowym, z czasem zaczął prowadzić programy rozrywkowe, takie jak „Kocham cię, Polsko!”, „Gwiazdy tańczą na lodzie” czy „Sylwester marzeń z Dwójką”. Od 2024 roku jest współprowadzącym programu śniadaniowego „Halo tu Polsat”, w którym występuje razem ze swoją partnerką, Katarzyną Cichopek.

