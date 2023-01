Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili swój związek na początku października. Od tamtej pory minęły już prawie cztery miesiące, a zakochani wciąż nie zamieszkali razem. Co prawda regularnie u siebie pomieszkują, ale nadal nie było mowy o przeprowadzce któregoś z nich. Fani aktorki i dziennikarza zastanawiają się, co stoi temu na przeszkodzie. "Fakt" ujawnił właśnie powody tego stanu rzeczy. Tabloid przekonuje, że Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski właśnie podjęli przełomową decyzję.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chcą kupić dom

Maciej Kurzajewski Katarzyna Cichopek starają się spędzać ze sobą każdą wolną chwilę, jednak to, że mieszkają oddzielnie, na pewno tego nie ułatwia. W listopadzie stało się jasne, że para jest już po zaręczynach, a Maciej Kurzajewski oświadczył się ukochanej w Nowym Jorku. Mimo to, prezenterzy wciąż mieszkają osobno. "Fakt", powołując się na osobę z otoczenia pary, ujawnia, że Maciej Kurzajewski nie może przeprowadzić się do narzeczonej ze względu na chorą mamę, którą się opiekuje.

Maciej ostatnio coraz częściej pomieszkuje u Kasi, ale przeprowadzić się do niej na stałe nie może. W podwarszawskiej willi mieszka z mamą, która ma cukrzycę, więc musi się nią opiekować - cytuje tabloid.

Dziennikarz i jego rodzicielka mieszkają w wielkiej willi pod Warszawą, gdzie wcześniej Maciej Kurzajewski mieszkał z Pauliną Smaszcz i ich synami. Jak przekonuje gazeta, trudno sobie wyobrazić, by para prezenterów "Pytania na śniadanie" miała zamieszkać razem z domu, w którym mieszkał on ze swoją byłą żoną i wiąże się z nim tak wiele historii. W związku z tym aktorka i dziennikarz mieli podjąć decyzję o kupnie wspólnego domu, w którym byłoby miejsce dla nich, ich dzieci, a także mamy Macieja Kurzajewskiego.

Kasia i Maciej rozglądają się więc za odpowiednią nieruchomością i cieszą się na myśl, że w końcu zaczną nowy rozdział w życiu - przekonuje czytelników "Fakt".

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski szykują się na bardzo poważne zmiany w ich życiu, a 2023 rok będzie obfitował w ważne decyzje i przedsięwzięcia. Tym razem będą to jednak z pewnością milsze sprawy, bo nie ma chyba nic przyjemniejszego, niż wspólne wicie gniazdka. Co więcej, obydwoje mają i inne powody do radości - na przykład nowe wyniki oglądalności "Pytania na śniadanie", które pokazują, że śniadaniówka z Katarzyną Cichopek przyciągnęła więcej widzów niż "Dzień dobry TVN" z Małgorzatą Rozenek. Inną dobrą wiadomością jest także wreszcie wygaszające się zamieszanie z Pauliną Smaszcz, która dotąd nie szczędziła im krytyki. Czekamy na kolejne wiadomości na temat wspólnego domu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

